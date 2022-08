Susana Giménez y la desopilante anécdota de cuando casi termina adentro del lago de su casa de Punta del Este

Susana Giménez es la diva de los Argentinos y también de los uruguayos, ella está instalada en su mansión de Punta del Este y desde allá regala perlitas de su vida cotidiana. Como ahora que reveló una anécdota que la hace reír cada vez que la cuenta.

En una entrevista con “Red Flag”, el nuevo programa de Luzu TV, la actriz y conductora sorprendió al revelar un “casi” accidente que ocurrió en su mansión.

Susana Giménez y su anécdota de casa terminar en medio del lago de su propiedad

Grego Rossello es uno de los integrantes del ciclo y se sorprendió cuando Su contó entre risas que se le cayó su carrito de golf al agua. El buggy terminó casi inservible y la diva casi termina adentro del lago también.

“No sabés: se me cayó el carro del golf al lago. ¡Ahora me tengo que comprar otro!”, exclamó la blonda.

En la charla que mantuvo Susana Giménez, contó con detalles lo sucedido y varios momentos soltaba su risa.

“Estábamos con Dolores Mayol, mi secretaria, y dije: ‘vamos a darles de comer a los pescados y a los gansos. Llevo la comida y dejé el carro. Le dije: ‘Esperame acá que ya vengo’. Y el carro se empezó a mover”, contó.

“En vez del freno apretó el acelerador y se fue al medio del lago. ¡Se cayó! Era divino”, se lamentó la artista.

“El carrito no andaba más pero lo arreglamos. Perdimos los faroles y no tiene marcha atrás. Yo lo necesito para hacer correr a los perros porque si no se vuelven gordos”, concluyó.