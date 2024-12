Su suegro le regaló una camiseta de la Lepra por Navidad, pero él es hincha del Tomba y el video se hizo viral

Una familia mendocina se hizo viral en TikTok luego de publicar un video en el que se los veía disfrutando la Navidad hasta que la apertura de los regalos cambió el humor en el ambiente. En las imágenes se veía como uno de los yernos de la familia recibió una camiseta de la Lepra por parte de su suegro, pero él es hincha del Tomba, el clásico rival mendocino del equipo. Toda la escena, y su llamativo desenlace, fue compartida en la red social TikTok donde video cuenta con más de 1 millón de visualizaciones y 83 mil ‘Me gusta’.

Los familiares se dieron cuenta que la camiseta era de Independiente Rivadavia, también conocido como “La Lepra”, y no tardaron en reírse de la situación. Se nota en la cara del tombino que el regalo no le hacía gracia y no se la quiso ni probar.

Se ve además como el hombre le recrimina a su hija diciendo “me dijiste que era de la Lepra” e inmediatamente ella le responde “era del Tomba, papá” completamente incrédula de la situación. La coincidencia no podía ser peor ya que el chico nunca iba a usar su regalo.

Algunos familiares quisieron poner paños fríos a la situación y le dijeron que use la camiseta de todas formas, ya que la de Independiente Rivadavia y la de Godoy Cruz Antonio Tomba tienen en común el color azul.

“Igual, es azul” o “Ponetela igual” fueron los comentarios que recibió el chico mientras guardaba su regalo. En el tiktok se puede ver la incomodidad que ocultaba el mismo y la incredibilidad del resto de las personas presentes.

Casi al final del video se ve cómo el suegro trae otra bolsa en la mano y dice “siempre compro algo más por las dudas” y fue allí cuando le entregó una camiseta del Tomba a su yerno. En ese momento, todos entendieron que todo era una broma planeado por el hombre y estallaron las carcajadas.

Para la suerte de todos, el hincha de Godoy Cruz se mostró muy simpático ante la situación. Es más, ahí si quiso probarse la camiseta. Para cerrar la broma, yerno y suegro se abrazaron amistosamente y disfrutaron del momento que alegró la noche.

En los más de 500 comentarios que recibió el video viral, algunos usuarios se compadecieron del chico. Uno señaló: “Pobre se puso todo tímido, siento que no quería ser mal agradecido, era un regalo...”. Otro celebró la broma y dijo: “El mejor suegro tenés capo. Le metió toda la onda”.

El gestor de la broma se llevó los aplausos en los comentarios y muchos usuarios pidieron darle más crédito: “Nadie va a hablar de toda la onda que le puso el suegro, el sueño de cualquier persona que le guste el futbol es tener un suegro como él”.

El video cuenta con más de un millón de reproducciones y casi 85 mil me gusta en menos de 24 horas en TikTok.