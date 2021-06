Su mamá antivacunas lo echó de la casa porque descubrió que se aplicó una dosis contra el coronavirus

Un adolescente compartió en su cuenta de TikTok el momento exacto en que le cuenta a su mamá que decidió colocarse la vacuna contra el coronavirus. Pero como la mujer es antivacuna estalló en cólera y su reacción fue echarlo de su casa.

Pero las imágenes de la mujer causaron revuelo y enojo en las redes sociales luego de que el adolescente Nick James recibiera todo tipo de comentarios, la amplia mayoría de apoyo.

El joven tituló el video diciendo: “Mamá está enojada, tuve mi primer pinchazo”, y decenas de miles de usuarios de TikTok se sumaron al debate que se generó en una casa de familia en Reino Unido.

Antivacunas y enojo

Todo el dilema empezó cuando Nick decidió vacunarse contra el coronavirus, pese a formar parte de un seno familiar en que están en contra de vacunación y por ende en contra de inocularse con coronavirus.

Su madre no pudo contener su ira cuando escuchó de la propia boca de su hijo que había recibido la primera dosis, a pesar de insistirle con que no lo hiciera.

En el video se puede apreciar el momento en el que Nick le preguntó a su madre: “¿Qué harías si te dijera que ya tuve mi primer jab, mamá?”. A lo que ella responde rápidamente: “Es mejor que no lo hayas hecho, porque me pelearé contigo”.

El momento en el que la mujer entra en cólera al saber que su hijo se vacunó. Captura de pantalla

Pero luego, sin miedo, el joven cuestiona: “¿Por qué?”. Preocupada, la mujer pregunta: “Nick no lo has hecho, ¿verdad?”. Y el hijo le dice sin confirmarlo: “No podré viajar pronto si no tengo mi pinchazo”.

Ella explota en cólera y le responde: “¿Has tenido tu vacuna? Sal de acá si lo has hecho”. Preocupado, Nick pregunta: “¿Qué? ¿Sal de la casa?”. En ese momento interviene su padre y acota: “Sí, me pelearé contigo. Te dije que no debías hacer eso”.

El video se corta, pero la incertidumbre que genera no impidió que los usuarios volcaran su opinión sobre la situación, según informó el medio local Mirror.

Los usuarios mostraron apoyo al adolescente quien fue echado de su propia casa por vacunarse. Captura de pantalla

El apoyo de los usuarios

Luego de que los internautas vieran el TikTok donde los padres echan de la casa a Nick luego de avisar que se había vacunado, se generó una catarata de comentarios. Una persona apuntó: “Bien hecho por protegerte y por proteger a ella aunque no lo quiera. Es una actitud muy madura”.

Mientras que otro usuario le brindó un peculiar consejo a Nick: “Toma tu pasaporte y corre antes de que el 5G que emite su sombrero de papel de aluminio te encierre en tu habitación”.

A lo que un tercero señaló: “Es muy gracioso que las generaciones más jóvenes hayan sido retratadas como egoístas todo este tiempo y fueron las que se apresuraron en ir a vacunarse”.