Su jefe lo descubrió trabajando sentado y lo echó: “No vale la pena trabajar duro por eso”

Un ciudadano de Estados Unidos estaba embalando cajas sentado cuando su jefe lo descubrió por las cámaras del lugar. Por ese motivo, decidió echarlo y el hombre se indignó en las redes sociales y compartió el video con sus seguidores de Tiktok.

El joven, quien en las redes sociales se hace llamar @lolcarloz, compartió la filmación de una cámara de seguridad de la empresa donde se desempeñaba.

“Mi jefe me atrapó haciendo esto y me despidió. Me senté porque me di cuenta de que trabajar duro por 10.65 dólares la hora en un depósito no vale la pena”, avisó a través de un clip de TikTok que ya se acercó al medio millón de reproducciones.

Según comentó, la grabación data de 2021. “Esto ocurrió hace un año, en la actualidad estaría recibiendo al menos cinco dólares más por el mismo trabajo”, afirmó en la descripción de la publicación.

Los usuarios comenzaron a debatir sobre la actitud del exempleado. A algunos les causó gracia su idea y lo apoyaron, opinando que no era justo que ganara “tan poco dinero”. “Salario mínimo=esfuerzo mínimo”, opinó un usuario.

“Te juro que les gusta vernos sufrir mientras trabajamos porque... ¿qué tiene de malo sentarse en la silla si aún así se consigue completar las tareas?”, preguntó una mujer, a favor de @lolcarloz.

“Estás embalando las cosas para que se envíen a una hora determinada y, al realizarlo sentado, vas lo más despacio posible”, lo cuestionó un hombre.

“A veces, trabajar duro y hacer bien tu labor es prepararte para el siguiente mejor trabajo”, expresó otro, en la misma sintonía.