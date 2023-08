Su expareja trabajaba en una compañía eléctrica y le cortó la luz de su casa tras terminar la relación

En el laberinto de las emociones que acompaña a las relaciones amorosas y sus desenlaces, hay momentos de madurez y crecimiento, así como episodios más insólitos que dejan a todos con la boca abierta. Un caso llamativo surgió en la red social TikTok, donde una usuaria mexicana, llamada Paola Márquez, compartió una historia post-ruptura que dejó a miles intrigados y otros riendo ante su inesperada peculiaridad.

El video de Paola acumuló más de 2,9 millones de espectadores, logrando acumular 318 mil ‘me gusta’ y más de 2.500 comentarios, lo que lo convirtió en un fenómeno viral en la plataforma.

En el video, Paola narró la experiencia de su expareja, quien, en lugar de lidiar con la ruptura de manera convencional, eligió una vía mucho más insólita. Al parecer, su exnovio trabajaba para una compañía de distribución de energía eléctrica, lo que influyó en su singular forma de reaccionar ante el fin de su relación. El joven habría tomado la inusual decisión de cortar el suministro de electricidad de la vivienda de Paola, un gesto que dejó a muchos sorprendidos y desató una oleada de reacciones en línea.

“Una vez yo salí con uno que trabajaba en CFE y cuando terminé la relación me cortó la luz”, compartió Paola en el video, mientras se reía ante la excentricidad de la situación. Sin embargo, la descripción en el clip no es del todo clara sobre si la historia le sucedió a ella o si está compartiendo la experiencia de otra persona. Esto no detuvo a los usuarios de TikTok, quienes se sumaron al humor del testimonio y comenzaron a compartir sus propias historias.

Entre los comentarios, se podían encontrar algunas anécdotas similares, como “A mí me quitó el medidor”, “Es que eras la luz de su vida jajaja”, “Qué más esperabas jajaja”, “A mí me cortaron el agua jajaja”. Algunos no pudieron evitar bromear sobre la importancia relativa de las diferentes utilidades públicas: “Es algo que claramente yo hubiera hecho jajaja”, “Lo bueno es que no era el del agua, eso es más importante”, “Me recordaste al papá de mi hijo, cuando lo dejé nos cortó la luz a toda mi familia jajaja” y “esa venganza tenía mucha energía negativa” fueron algunos de las reacciones.

