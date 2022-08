Sor Lucía Caram, la monja tiktoker, criticó a Cristina: “La Argentina se desangra por una mujer desequilibrada”

La monja argentina Sor Lucía Caram, reconocida por su estilo frontal, criticó con dureza a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A través de un publicación en redes sociales, pidió que la Justicia “le dé su merecido”.

Según La Nación, la religiosa vive en España desde la década del 90, sin embargo, no se aleja de los sucesos que ocurren en su tierra natal. Es por esto que grabó un video en TikTok donde advierte sobre la situación judicial que atraviesa la expresidenta. “Hay un fiscal (Diego Luciani) que está investigando, denunció, puso los puntos sobre las íes y explicó lo que es y fue Cristina (Kirchner) y el kirchnerismo. Esto clama al cielo. La Argentina se desangra por una mujer desequilibrada que robó a mano llena. Que se la acusa y que la Justicia está hablando”, dijo la monja en el inicio de su relato.

Y continuó con una crítica también al político español Pablo Iglesias: “Y resulta que Pablo Iglesias se va a la Argentina a hacerse también la víctima y a darle una palmadita en la espalda. ¿Hasta cuándo vamos a ver que los mentirosos, populistas y engañadores se siguen sumando para seguir engañando a la gente? Esto hace sentir vergüenza ajena”.

Sor Lucía Caram termina el video con un pedido y/o deseo que compartió con sus más de 66.000 seguidores de la plataforma china: “Pablo, vuélvete a donde estabas y deja que la justicia trabaje en Argentina para que a Cristina le den su merecido”.

Tras la polémica, habló con un medio argentino

Luego de que su video se viralizara, y sus dichos estuvieran en boca de todos, Sor Lucía ratificó su opinión respecto de la vicepresidenta Cristina Fernández. “Es una desequilibrada, es una mujer dictadora, muy populista, y siento impotencia de ver cómo estos progresistas de izquierda se unen y entre ellos se van apoyando”, dijo la religiosa.

Además, en diálogo con Eduardo Feinmann en LN+, la religiosa agregó: “Ha dividido a la gente, ha creado un culto hacia su persona y ha logrado poner un títere, que es el presidente, que un día dice una cosa y al otro dice otra”.

Según detalla El Perfil, en esa línea Caram expresó: “Los argentinos no se merecen esto. El problema es que utilizan a los más pobres para llegar a donde están y lo que hacen es impedir que el pueblo pueda crecer, les dan los planes sociales para que la gente no trabaje, para que no salga adelante y sea esclava del voto”.

En la misma entrevista, la monja señaló que le preocupa la situación que se vive en Argentina, a partir del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, “porque lo que está pasando puede ser descontrolable, me temo que en Argentina pueda correr sangre”, cerró.