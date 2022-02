Sofía Zámolo guarda silencio frente a la dura denuncia de su ex cuñada que la trató de “agresiva y manipuladora”

Sofia Zámolo se encuentra pasando un doloroso momento familiar. Primero, todo el dolor por la muerte de su madre el año pasado, y ahora se le suma una denuncia de su ex cuñada Silvina Flores, quien la acusa de agresiva, manipuladora y que “en realidad oculta su personalidad”. Hasta el momento, la modelo eligió no contestar las acusaciones, mientras se asesora con sus abogados.

Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live, confirmó que se intentó comunicar con la modelo para que diera su parecer acerca de la denuncia de Silvia Flores. Zámolo decidió no contestar por ahora, hasta no evaluar su situación con abogados.

Esta semana, Sofia Zámolo recibió una denuncia de su ex cuñada Silvia Flores, luego de que la modelo le solicitara que desaloje su casa, donde Silvia vivió junto a su hija de tres años. Flores era la pareja de Diego Zámolo, hermano de Sofia. La relación se terminó a raíz de denuncias que comprobaban violencia de genero sufrida por Flores en la relación. Luego de separarse, Sofia buscó recuperar la casa donde la pareja de su hermano todavía vivía.

La modelo enfrenta una denuncia de su ex cuñada por desalojo

Silvia Flores hizo sus acusaciones hacia Sofia en ‘El Show del regreso’ de Ulises Jaitt. “Diego se va de acá por una exclusión del hogar en noviembre de 2018 y en julio del 2019 ella presenta esa demanda de desalojo contra su hermano. Pero fue un invento procesal para ocultar el patrimonio del padre porque ella sabía que Diego no vivía acá cuando inició la demanda” narró Flores.

“Cuando presenta la demanda en 2019 dice que no tiene contacto con su hermano que por eso inicia el proceso judicial, pero en realidad nosotros presentamos en la constatación de demanda un montón de capturas de pantalla de su Instagram donde consta que ellos eran amigos, que ellos tenían contacto” añadió la ex cuñada de Sofía.

Por otro lado, tildó a la familia Zámolo de personas frias y con una maldad tremenda. “Ella tiene un montón de propiedades. Diego estaba viviendo en otra propiedad que es de Sofía en Tigre. O sea, imagínate ella lo está desalojando a él de una propiedad mientras él vive en otra propiedad, es todo un embrollo familiar rarísimo”, aseguró.

Luego, Silvia contó una situación vivida en su casa de agresión por parte de Sofía. “En su momento, Sofía era una de las encargadas de buscar a Emma en casa y llevarla con el padre. Luego de la muerte de la madre, toca visita un sábado y ella viene a buscarla a mi hija y se baja del auto totalmente enajenada, desorbitada y me empieza insultar delante de mi nena. Me empieza a decir ‘qué me miras’ y yo pensé que me iba a pegar porque iba directo. Su aspecto era raro como sacada, agresiva… igualmente, he visto situaciones parecidas de ella en situaciones familiares porque tiene una forma de ser que no es la que muestra”, añadió Flores.

Sofía no sube fotos a su Instagram desde enero

Llegando al cierre de la entrevista, Silvia lanzó su frase más dura. “No entiendo como ella es embajadora de Unicef, ella es embajadora de la casa de Ronald McDonald, siempre está poniendo links ayudando en causas benéficas para niños y deja a la sobrina en la calle sin ninguna opción, ni alternativa”.

Para finalizar, describió a Zámolo como “una persona manipuladora, que siempre esconde su verdadera personalidad”. La ex cuñada de Sofía agregó: “Inventa una imagen porque ella vende su imagen de vida perfecta, solidaria, todo lo que no es”.