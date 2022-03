Sofía Jujuy Jiménez lució un body negro de cuero y guantes con el que cautivó en las redes

No se puede negar que Sofía “Jujuy” Jiménez día a día conquista a sus seguidores de Instagram luciendo looks que son para el desmayo. En esta oportunidad, la modelo oriunda de Jujuy lució un outfit que encendió la temperatura y cosechó miles de likes.

La joven confesó que le gusta ponerse en la piel de diferentes personajes y lookearse para realizar sesiones de fotos. Por lo que optó por un look total black, sensual y con mucho cuero.

Jujuy usó un corset de cuero negro que simulaba ser un body, guantes y un moño negro para completar el sensual look.

“I just wanna have fun, amo jugar a que soy distintos personajes ¿cómo arrancaron este nuevo mes?”, escribió Sofía al pie de su última publicación en Instagram.

Sofía Jujuy Jiménez y una sensual producción para sus redes.

La modelo aseguró que solo quiere divertirse y colocó que su ubicación era “Jujulandia”. Pero, al parecer, más allá de la diversión con las fotos que compartió y logró sacar su lado más sensual, lo que más halagaron los usuarios de Instagram.

“Qué linda sos”, “Bonita hermosa lindo ojos”, “Tus ojos no son de este mundo Sofi”, “Quiero vivir en jujulandia!! Luces guapísima y muy sexy tesoro!!”, “Sos todo lo que está bien de este universo y amo verte sonreír”, fueron tan solo algunos de los cientos de comentarios de sus seguidores.

Jujuy Jiménez posó en bikini sobre un caballo y la criticaron fuerte

Sofía pasó todo el verano de vacaciones en diferentes destinos y lejos de envidiarla, sus seguidores de las redes sociales y usuarios en general la criticaron duro. Y es que hizo una sesión de fotos sobre un caballo y eso no gustó para nada.

“Este finde me hice un nuevo amigo. No soy muy animalera pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regalan algo distinto. Los caballos por ejemplo, me transmiten mucha paz, me tranquilizan, y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos, es hermoso”, escribió en la publicación de varias fotografías.

Jujuy Jiménez fue criticada por posar arriba de un caballo

Al momento en que sus fotografías se viralizaron, los defensores de los animales que están activos en las redes sociales le dejaron mensajes fuertes en su publicación.

“Dejen al animal en paz”, “Che, madurá amiga, no es un sillón”, escribieron algunos y otra seguidora le dejó un comentario más extenso: “¿Estás cómoda acostada en la columna del caballo? ¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada está publicación”.

