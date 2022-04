Silvina Luna y su delicada salud: qué hizo el metacrilato en su cuerpo

Silvina Luna fue una de las tantas mujeres que denunció al hoy condenado por la justicia, Aníbal Lotocki, por mala praxis. A la actriz le inyectó metacrilato en los glúteos generándole secuelas complicadas y permanentes en su salud.

En 2010, Luna decidió quitarse algo de grasa corporal por medio de una liposucción y agregársela en la cola para darle más volumen. Como con el tiempo esta se reabsorbe, la sugerencia del cirujano plástico fue adicionarle metacrilato para lograr un relleno irreversible.

Silvina Luna y su estado de salud.

¿Qué es el metacrilato? Según el doctor Ricardo Hoogstra, cirujano estético, “El polimetilmetacrilato, también conocido por sus siglas PMMA, es un plástico. En medicina se utiliza la resina de polimetilmetacrilato para la fabricación de prótesis óseas y dentales. Su uso como material de relleno fue aprobado por la FDA y el ANMAT. En Argentina, esta sustancia está aprobada por el ANMAT para la marca Metacrill®. En EE.UU. se halla aprobado por la FDA para el producto Artefill. Microesferas de PMMA son usadas frecuentemente para el relleno de surcos y depresiones faciales”.

Pero más allá de las recomendaciones médicas, se comenzaron a utilizar grandes cantidades de PMMA como material de relleno en glúteos. Esta práctica trajo complicaciones graves tales como muertes por embolia pulmonar. Luego, médicos argentinos descubrieron que los granulomas producidos por el polimetilmetacrilato elevan los niveles de calcio en sangre, lo que produce distintos grados de insuficiencia renal.

Silvina Luna eliminó el metacrilato de su cuerpo

El polimetilmetacrilato se debe usar únicamente en pequeñas cantidades en pacientes bien seleccionados y con técnicas apropiadas para que no generen estos efectos indeseados, informó Hoogstra.

En el caso de Silvina Luna, sus riñones se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a tener que tomar corticoides desde hace 8 años y además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación.

Silvina Luna, sus compromisos laborales y sus chequeos médicos

Es de público conocimiento que Silvina Luna quedó con secuelas de las cirugías estéticas que se realizó con el Dr. Aníbal Lotocki. Hace un tiempo se mostró desde la cama de un sanatorio, luego entró a jugar a “El hotel de los famosos” y ahora, en menos de un mes, es la segunda vez que abandona la competencia para internarse y hacerse chequeos.

Silvina Luna se fue de El Hotel de los Famosos a hacerse chequeos médicos y volvió con todo al juego

La actriz se sintió mal de nuevo, con síntomas fuertes, por lo que decidió salir del hotel para realizarse estudios médicos. “La presión me está jugando una mala pasada. Mi cuerpo está sufriendo un stress y se manifiesta quizás de esta manera”, comentó frente a las cámaras del reality.

Tras ver al equipo médico de la producción y tomar la decisión de hacerse atender por especialistas, habló con sus compañeros, tanto los huéspedes como los integrantes del staff: “Escuchen, les quería contar algo. Me van a llevar al sanatorio para hacerme unos chequeos, para quedarme tranquila. Pero nada, eso, estoy bien, no se preocupen. Ahora vuelvo en un ratito”.

La ex “Gran Hermano” se sometió a una serie de estudios y al reingresar al juego se sinceró con Majo Martino, Alex Caniggia y Lissa Vera: “Sigo un poco mambeada, como la presión. Pero bueno, ahora tengo que esperar”.

Y sumó antes de hacer el desafío del día y ganarlo: “Eso de la presión alta, nunca en mi vida tuve. Debe ser algo de acá, qué sé yo, me agarra un estrés del que no me doy cuenta”.

Apenas reingresó al hotel, Silvina Luna debió seguir con la agenda de actividades y competir con su equipo formado por el Chanchi Estévez, Majo Martino, Alex Caniggia, Lissa Vera e Imanol Rodríguez. Con el aval médico, la actriz lo dio todo y ganó por lo que se hizo acreedora de una noche en la suite de lujo con un participante a elección.

“El cuerpo se manifiesta. Tuve un pico de presión pero ahora estoy lista para empezar”, dijo la modelo antes de empezar la batalla. Si bien se llevó el triunfo, quedó exhausta, se acostó en el pasto y reveló: “Es una alegría y un golpe anímico que lo necesitaba”.

Pampita y Chino Leunis le consultaron con quien pasaría la noche y mencionó a Martín Salwe, con quien ya tenía un acercamiento y hasta hubo beso. Feliz de haber escuchado su nombre, el locutor soltó ante las cámaras: “¿Entendés lo que es una suite con Silvina Luna? Es el sueño del pibe”.

En la suite, ambos se relajaron y reflexionaron sobre la competencia. “Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido y para mí hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero”, dijo Luna y le agradeció porque se siente “muy acompañada” por él.