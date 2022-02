Siguen los rumores de embarazo: Nicole Neumann dijo que sus hijas le pidieron un hermano

Nicole Neumann regresó hace unos días de las soñadas vacaciones con Manu Urcera en Madrid, España. Desde Europa, la modelo compartió un enigmático mensaje en el que deslizó la posibilidad de embarazo o de agrandar pronto la familia con su pareja.

Ante esta situación, el movilero de Intrusos le preguntó a Nicole Neumann si regresaron 5 o 6 integrantes del viaje y entre risas aseguró que aún son cinco en casa, pero contó que sus hijas le pidieron un hermanito y ésta vez el pedido vino con el nombre del padre incluido.

“¡Un placer la atención, las vistas en el roof top y el cuarto de ensueño con todas las comodidades! En un punto ‘clave’ de la ciudad, cerca de todo para disfrutar Madrid a pleno #volveremos #yseremos5 (o 6?) jaja”, escribió, sabiendo que sus seguidores y los medios no pasarían por alto su hashtag.

Nicole Neumann y su pareja en Madrid.

El tierno pedido de las hijas de Nicole Nuemann para la modelo

“¿Tus hijas te piden un hermanito?”, preguntó el periodista. Y Nicole se sinceró. “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’”.

Consultada por el periodista, remarcó: “Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”.

La integrante de Los 8 Escalones (eltrece) contó meses atrás cómo reaccionaron sus hijas cuando Fabián Cubero les contó sobre la llegada de Luca.

“Ellas siempre quisieron un hermanito. Así que están chochas. Igual, me siguen pidiendo el mío. No les basta”, reveló. Y añadió: “Me dicen ‘mamá, queremos tener un hermanito tuyo’. Y yo les digo ‘bueno, vamos a ver, chicas’”.