Siguen las malas para Dani La Chepi: tras ser operada, ahora recibe chats prometedores de su ex

No es el mejor momento en la vida de Dani La Chepi. Lo ha revelado en sus stories de Instagram de los últimos días cuando contó que su padre se descompensó, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por cálculos renales y a eso se suman los problemas con su ex, Javier Cordone.

Acaba de mudarse a su propia casa, algo que causó una enorme felicidad en su vida, pero lo que vino después fue un mal tras otro. La influencer terminó su relación con Javier y más tarde vendrían el resto de las malas.

Ahora, se encuentra recuperándose de su operación mientras da noticias desde la cama del hospital. Esta vez, fue Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo la que reveló las nuevas noticias de La Chepi.

Según contó la panelista, Dani no sólo se encuentra transitando el post-operatorio, sino que también tiene que lidiar con otros problemas que la gente no ve. Dani contó que recibe capturas de pantalla de conversaciones que mantienen con su ex de parte de sus seguidoras.

“El domingo nos llamaron de la clínica para despedirnos de mi papá. Al final revivió al otro día. Me mudé hace poco, ahora me separé, creo que tuvo que ver con todo esto”, le dijo La Chepi a la periodista vía mensajes de texto.

Luego agregó: “Sumado a las minas que me envían capturas de chats hablando con Javier, arreglando para....”

Ésta no es la primera vez que la influencer se refiere al tema. Hace apenas algunos días, cuando contó en su Instagram lo que había ocurrido con su papá y puso al día a sus seguidores sobre su estado de salud, La Chepi también le dedicó un mensaje a aquellas seguidoras que le envían capturas.

“Esto no lo iba a contar, pero me parece que es mejor blanquearla. Le pido a las chicas que me mandan capturas de chats y cosas, cada uno cuando se separa hace lo que quiere y lo que puede”, comenzó diciendo en sus stories.

“No me manden nada. Algunas piensan que me están ayudando a superar algo, no me están ayudando. No quiero saber nada… La familia está pasando por un momento muy malo, no quiero sumarle algo más”, dijo con la voz entrecortada.

LA SEPARACIÓN DE DANI Y JAVIER CORDONE

A principios de marzo, Dani La Chepi anunció que ella y Javier Cordone no seguirían juntos. La artista y el recolector de residuos se conocieron en 2020, en plena pandemia por coronavirus.

Los rumores de crisis comenzaron cuando Dani dejó de compartir en Instagram fotografías con Javier y tras la insistencia de saber qué es lo que ocurría entre ambos, la influencer encontró el lugar para hablar con sus seguidores.

La influencer reveló que uno de sus duelos actuales es la superación de su relación con Javier Cordone.

“Las razones, qué pasó, por qué, desde cuándo y demás, me parece que son parte de la intimidad. Pero para los y las que están preguntando sí, Javier y yo estamos separados”, afirmó y aseguró: “Yo estoy bien, gracias”.

La pareja se separó en marzo de 2022.

Tras la repercusión de la noticia, La Chepi apareció nuevamente en Instagram para dejar un contundente mensaje: “Les quiero agradecer antes de que arranque el día, los mensajes de amor y de cariño que con tanto respeto que me han mandado. ‘Bueno Dani, espero que estés bien’; ‘¡qué lástima!’; ‘me encantaba la pareja’; ‘ojalá se arreglen’. Todos esos mensajes de amor, gracias.”

“Conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaba un mensaje tras otro ‘¿y Javier?’; ‘se te ves cabizbaja’, ‘¿qué te pasa?’, ‘estás pachucha’, ‘¿te separaste?’. Se los conté a ustedes. Después lo cuelgan en otro lado y ahí aparecen las mujeres a agredir, leí comentarios como ‘pobre pibe’; ‘lo usó’...”, siguió molesta y cerró: “Si yo contara un montón de razones que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarán esos mensajes”.