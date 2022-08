Selena Gómez se grabó en traje de baño y mandó un mensaje a favor de las “panzas reales”

Selena Gómez declaró que “las panzas de verdad están de regreso” en un nuevo video en TikTok body positive (positividad corporal).

La cantante de 30 años le habló a la cámara desde una cama plegable con un traje de baño estampado de La’Marriette, mientras le respondía a una voz grabada que le decía “mete la panza”.

Gómez, con la voz por encima del audio, responde: “No voy a esconder una mier...”. Su mensaje despertó aplausos de sus seguidores y una usuaria escribió: “Me haces sentir cómoda”.

Otra usuaria escribió: “Sentirse segura de sí misma y estar cómoda en su propia piel es lo que te hace hermosa. Me encanta esto”.

Una tercera añadió: “¡No te das cuenta de lo mucho que nos ayuda este video a las mujeres jóvenes! Gracias”.

Otro escribió: “¡Claro que sí! ¡Me encanta esto! Nadie debería sentir la necesidad de meter la panza, cada cuerpo es perfecto tal y como es”.

Más opiniones de Selena Gomez sobre body positive

La artista no es ajena a hablar con franqueza sobre el body shaming (burlarse del aspecto físico de una persona) y a denunciar algunos de los comentarios que ha recibido de la gente sobre su peso.

En abril de este año, Gómez utilizó un video de TikTok para hablar de cómo su cuerpo ha sido escudriñado.

Una de las bikinis de la nueva línea de Selena Gómez.

Detalló la comida que pidió ese día y cómo “no le importa” su peso o el juicio que ha recibido al respecto.

“Así que estoy tratando de mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y pedí cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picoso”, dijo la actriz de 30 años.

Selena Gomez

“Pero honestamente, no me importa mi peso porque la gente se queja sobre ello de todos modos. ‘Eres demasiado pequeña’. ‘Eres demasiado grande’. ‘Eso no te queda bien’. ‘Meh meh meh’”, añadió.

“Perr*, soy perfecta tal y como soy”, añadió. “¿Moraleja de la historia? Adiós”.