Segunda oportunidad: robó comida por necesidad, volvió arrepentido a la cafetería y le ofrecieron trabajo

Una nueva historia cautivó a los usuarios de las redes sociales. Los dueños de la cafetería Alibabar, ubicada en Pistoia, Italia, descubrieron que les habían robado comida y encontraron una carta en donde el ladrón les explicaba que “tenía hambre” y les pedía disculpas. Ante la sorprendente nota, los propietarios no lograron evitar mostrar su tristeza, dado que el hombre había hurtado para comer y hasta le ofrecieron empleo.

El local compartió la historia con un publicación en Facebook. “La otra mañana nuestro pastelero había dejado fuera del cesto cerrado, donde suele poner las facturas, una bandeja de brioches”, se lee en el posteo. Luego, sigue: “Cuando llegamos, no estaba. Alguien lo había ‘robado’”.

Publicación de Facebook.

Sin embargo, el evento no terminó allí. Según explicaron en la publicación, a los pocos días encontraron una carta que había dejado el ladrón, en la que se lee: “Hola, perdón, la otra mañana tenía hambre y no tenía dinero”. Al lado de la misiva, el hombre había dejado, además, 10 euros como forma de pago.

El motivo por el cual el ladrón decidió robar provocó una fuerte reflexión en los dueños de la cafetería, quienes completaron el posteo con una observación: “Esta es la situación que vive Italia hoy. Personas obligadas a ‘robar’ por hambre, y regresar con dignidad para pagar la deuda. Tristeza infinita”.

La publicación rápidamente se viralizó en las redes sociales, se llenó de comentarios de usuarios conmovidos y fue compartida por más de 140 personas.

Oferta laboral

Luego de que se conociera la historia, varios comerciantes locales están en la búsqueda del ladrón, para poder ayudarlo a encontrar trabajo. Incluso, los dueños de Alibabar colocaron un cartel para encontrar al hombre: “El mensaje es anónimo, pero desde el bar hacemos un llamamiento: para ti hemos preparado una oferta de trabajo como ayudante de pastelero, ven a visitarnos al bar”.

Marco Bartoletti, el otro gerente de Alibabar, explicó al diario Repubblica: “Nos gustaría ayudar a esta persona. Pero todavía no sabemos quién es”. Y con la idea de hallarlo, colgaron un cartel que dice “Te esperamos” en la puerta del bar y pidieron ayuda en las redes para dar con su paradero, aunque todavía no hubo suerte.

“Apreciamos su gesto. Nos gustaría ayudarlo de alguna manera. ¡Lo estamos esperando!”, resaltó Milani. Y agregó: “No sabemos quién podría ser, hay tanta gente que pasa por aquí y muchos necesitan de algo. Por lo general, se acercan y nos piden ayuda. Y siempre regalamos lo que sobra del día”.

En medio de una situación complicada, señalan que intentan de que nada de lo que preparan termine en la basura. “También estamos activos en ‘Too good to go’, un circuito en el que el stock se vende a precios reducidos, precisamente para que no se desperdicie”, aclara. Y suma: “En cualquier caso, lo importante es entender que no hay nada de qué avergonzarse cuando estás en problemas”.