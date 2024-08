Según la Inteligencia Artificial, estas son las 3 mejores películas que hay en Netflix

En el amplio catálogo de Netflix, es fácil perderse entre la cantidad de opciones disponibles. Si estás buscando una selección de películas que valga la pena ver, según ChatGPT, estas son tres de las mejores que puedes disfrutar en la plataforma.

Cada una ofrece una experiencia única, desde el drama conmovedor hasta la acción trepidante y la comedia inteligente.

The Irishman (2019)

Dirigida por Martin Scorsese, The Irishman es una épica película de gánsteres que cuenta la historia de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convierte en sicario para la mafia. Con un elenco estelar que incluye a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, esta película es una obra maestra del cine contemporáneo.

Robert De Niro en "The Irishman". Foto: DPA

Su duración de más de tres horas puede parecer intimidante, pero cada minuto está lleno de actuaciones brillantes, diálogos inteligentes y una narrativa envolvente que explora la lealtad, el poder y la moralidad en el mundo del crimen organizado.

Marriage Story (2019)

Marriage Story, dirigida por Noah Baumbach, es un drama íntimo que sigue el proceso de divorcio de una pareja, interpretada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Esta película es una mirada honesta y conmovedora a las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando el amor se enfrenta a las dificultades y diferencias personales.

Historia de un matrimonio (Marriage Story, 2019)

Con actuaciones poderosas y un guion que mezcla el humor con el dolor de manera magistral, Marriage Story es una película que resuena profundamente con cualquiera que haya experimentado el amor, la pérdida y la necesidad de seguir adelante.

The Trial of the Chicago 7 (2020)

The Trial of the Chicago 7, dirigida por Aaron Sorkin, es una película basada en hechos reales que relata el juicio de un grupo de manifestantes acusados de conspirar contra el gobierno durante la Convención Nacional Demócrata de 1968.

"El juicio de los 7 de Chicago" estrena el viernes 16. (Netflix)

Con un guion ágil y lleno de diálogos incisivos, esta película combina la historia política con un drama judicial electrizante. El elenco, que incluye a Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Mark Rylance, ofrece actuaciones memorables que capturan la tensión y la urgencia del momento histórico que retrata.

Estas tres películas no solo destacan por su calidad cinematográfica, sino también por la profundidad de sus historias y la excelencia de sus elencos. Son opciones imperdibles para cualquier amante del cine.