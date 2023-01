Se volvió viral un emotivo rap sobre Fernando Báez Sosa que compartió Barby Franco: “Terminé en este trágico final”

Fernando Burlando es uno de los abogados más involucrados en el caso de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. Su esposa, Barby Franco también siente muy cercano el caso y usa las redes sociales para demostrar su apoyo.

Fernando Burlando y Barby Franco.

En las últimas horas, el caso ha sido noticia en todos los medios de comunicación ya que terminaron los testimonios de los acusados como también se dieron a conocer la palabra de los padres. Desde ahora, queda esperar al 6 de febrero al mediodía para saber el final que tendrá el caso cuando se dicte la condena.

Seguimiento del juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa

En medio de todo esto y a poco de ser madre, Barby está muy indignada y dolida por lo que le ocurrió al joven Fernando y compartió un video particular en sus redes haciendo referencia al tema. Lo destacable fue la letra de la canción dedicada a los padres de la víctima.

Qué dice el rap de Fernando Báez Sosa

“Perdón mamá por no llegar a ser lo que querías, un título en la facu y que me llenen de harina. El último día de cursado salí sin poder decirte ‘me recibí de abogado’. Perdón papá, por no poder darte esa alegría, te juro que intenté, pero esas piñas me dolían. No entiendo cómo tuvo que pasar, que todo lo que pasó terminé en este trágico final”, relata el cantante del rap haciendo alusión a los sueños truncos que quedaron de Fernando.

Los padres de Fernando Baez Sosa. (Gentileza)

Esas son las primeras líneas de la letra porque luego también habla a otras personas importantes en la vida del muchacho. “Para mi vida, te juro que busqué una salida y no la conseguí aunque buscara alternativas. Perdón papá por no poder seguir, por culpa de esa mancha en la ropa tuve que morir. Perdón amor porque yo no sabía defenderme, pensé que pararían, no pude recomponerme. Solo sentí los golpes y el frío de este cemento. Solo perdónenme, no saben cuánto lo siento, luché hasta el final, solo luché”, continúa.

Fernando Báez Sosa.

Para terminar, Agustín Santa María, quien compuso la canción, agregó: “Por esa patada fue que yo no lo logré, pedía con todo mi corazón que dejen de pegarme porque… porque no había razón. Te juro ma que solo quería estar con vos, que me saques de este caos y que me nombres con tu voz, pero sentía que todo este caos se frenaba y de a poco sentía cómo esos gritos se apagaban”.

Indudablemente la letra del rap es muy dura, pero relata un poco de lo que Fernando tal vez le hubiese comunicado a sus padres de alguna u otra forma. El caso se ha hecho tan conocido y conmovió a todo el pais, entre ellos a Barby Franco quien junto a su esposo están haciendo lo imposible por ayudar a la familia de Fernando Báez Sosa.