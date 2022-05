Se viralizó una entrevista de Shakira en la que no se dejó tocar por un desubicado conductor

Esta semana, se conoció una vieja entrevista de Shakira con 19 años junto al conductor mexicano Adal Ramones en 1996. En el video, se ve a Ramones tomando a la cantante de la cintura y ella lo frena y le saca la mano.

La cantante nacida en Barranquilla, Colombia inició su carrera en 1991, cuando tan solo tenía 14 años, y su internacionalización llegó en 1995 con Pies Descalzos. En ese intervalo de años, Shakira popularizó temas como “¿Dónde estas corazón?”, o “Estoy aquí”.

La entrevista fue en 1996

Para promocionar su disco y hablar de su carrera musical en 1996, Shakira brindó una entrevista para el programa ‘Otro Rollo’, que conducía Adal Ramones. Dicha entrevista se dio a conocer por el diario El Espectador. En el diálogo con el presentador mexicano, la colombiana habló sobre el machismo en la industria y cómo despegó su carrera musical en Colombia y en el exterior.

Luego de algunas preguntas, ocurrió el momento incomodo e inapropiado para la cantante. Adal Ramones le preguntó sobre cómo le gustaban los hombres y cuánto media su cintura. Shakira le contestó que le gustaba los hombres que no preguntaran por su cintura.

Shakira inició su carrera en 1991

En ese momento, Ramones toma de la cintura a Shakira, quien rápidamente lo frena y le saca la mano. Adal se sorprende y le dice: “Si tu me agarras a mi, yo no digo nada”. A lo que Shakira le responde: “Es que yo no quiero agarrarte”.

Shakira estará en el show de Jimmy Fallon

La cantante se presentará en un talk show norteamericano, por primera vez, luego de 2014. Shakira estará en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el próximo lunes 16 de mayo. Se espera que promocione el reality de baile “Bailando conmigo”, que será protagonizado y producido por ella, de la mano de Irwin Entertainment y Universal.

Además, la cantante hablará de su nuevo sencillo “Te felicito”, estrenado hace pocas semanas junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.