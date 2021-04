Se viraliza un audio en el que una maestra insulta a uno de sus alumnos

Se hizo viral un mensaje de voz de una maestra que insultaba a su alumno porque le había pedido explicación de una tarea de matematicas. El hecho ocurrió en la Escuela nº 4732 San Carlos Borromeo de la provincia de Salta .

En el audio se escucha como la docente intentaba compartir su irritación con una colega: “El pende… cho… de Enzo ya me ha mandado un mensajito para que le indique el tema de matemáticas que no entiende. Mira a la hora que me manda para que yo le explique, no le voy a explicar ‘ni acá’ ni le voy a contestar”. Por equivocación, envió el mensaje al alumno en vez de a su compañera de trabajo.

Los padres del niño acompañado con demás progenitores estallaron ante los medios y explicaron que no es la primera vez que esa docente se ve involucrada en una situación similar. Por esta razón, decidieron presentarse este lunes en el establecimiento por el pedido de una reunión con las autoridades educativas para que sancionen a la maestra.

Fuentes cercanas a los estudiantes, aseguran que mañana martes se realizará una reunión, aunque el Ministerio de Educación se encuentra al tanto y concretando un tipo de sanción. Por el momento, la mujer se encuentra frente al aula dictando clases con normalidad.

Caso similar en Mendoza

El mes pasado, luego de las mesas de examen de la Universidad de Mendoza, se hizo viral un video donde se mostraba como profesoras universitarias se burlaban de los estudiantes .

El hecho ocurrió luego de que tres profesoras de la Facultad de Arquitectura tomaran exámenes en forma oral. Al finalizar la charla en Zoom una de ellas comentó que no aguantaba más la risa, mientras otra docente agregaba “Contratá a esta chica para que dé las clases porque se cree la profesora. Pongámosle un 6 para no escucharla nunca más. Yo no la puedo ni ver a esta chica”. Para terminar, la tercer profesora en cuestión dijo “Vamos a hacerlo mier... también”, al referirse al próximo alumno que debía rendir.

Por su lado, la casa de altos estudios expresó estar al tanto de los hechos y trabajando en una sancion para sus trabajadoras.