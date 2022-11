Se revelaron detalles íntimos de Laurita Fernández y “Peluca”, su nueva pareja

Laurita Fernández se muestra muy feliz con su nuevo amorío, ya que hace unas semanas blanqueó su romance con Claudio “Peluca” Brusca, productor televisivo de larga trayectoria en El Trece.

En las últimas horas, Juan Etchegoyen reveló algunos datos acerca de este romance que recién acaba de empezar: “Hace rato que me vienen preguntando por el tema Laurita Fernández y Claudio Brusca, conocido popularmente como Peluca, bueno me metí en la historia de la pareja y tengo toda la data para contarles”, empezó diciendo el conductor en su programa Mitre Live.

Luego profundizó respecto a esta información: “Es un noviazgo de dos meses prácticamente, obviamente están muy bien y me contaban hoy que cuando ella termine la obra de teatro en noviembre irán a las Cataratas, a Misiones porque ella quiere conocerlas, este será el primer viaje que hagan juntos”.

“Seguramente en enero se irán de vacaciones, todavía el destino no lo decidieron, pero me decían que también hay proyectos laborales juntos para el 2023 y no solo en El Trece sino en un medio por streaming, Laura renunció a Metro para hacer eso el año que viene seguramente por las mañanas”, acotó el periodista.

Laurita Fernández y "Peluca", muy enamorados. (Instagram @holasoylaurita)

Los datos más íntimos acerca del romance de Laurita Fernández y Peluca Brusca

Juan Etchegoyen también reveló otros datos acerca del noviazgo entre Laurita Fernández y Peluca Brusca: “Es una pareja que está viviendo el mejor momento, están a full y comparten todo el día, súper enamorados se los ve”.

Y al concluir con su información, reveló un dato clave acerca de Laurita y la familia de Peluca: “Ah y te cuento un dato más también que hace a la situación: las tías y las primas de Peluca conocen a Laura ya, fueron a verlas al teatro y allí se conocieron, pegaron muy buena onda”.