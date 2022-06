Se recibió de psicóloga y festejó con su abuelo: “Cinco años esperando este momento”

Una joven riojana, que se recibió de licenciada en Psicóloga, compartió un emotivo video en donde celebra junto a su abuelo. A través de sus redes sociales, Florencia Barreneche contó que Juan la alentó durante toda la carrera.

“Cinco años esperando este momento para compartirlo con vos, abuelo. Te amo”, escribió la joven en su cuenta de Twitter. Además, agregó dos fotografías donde se la ve claramente emocionada.

En otro tweet, Florencia compartió un video donde se la puede ver cuando baja de una camioneta tras haber recorrido la ciudad en una caravana.

La historia de Florencia y su abuelo en detalle

En diálogo con diario La Nación, la joven contó que desde que empezó a estudiar en el 2017 recibió el apoyo constante de su abuelo y también de su madre.

“Me recibí de Psicóloga. Desde los 12 años ya sabía que quería estudiar esto. La verdad que es una carrera hermosa y mi experiencia universitaria fue muy linda”, contó Florencia en diálogo con La Nación.

“Hubo obstáculos obviamente, pero mi abuelo siempre me decía que tenía que seguir y hacerlo por mi. Él y mi mamá fueron los que más me acompañaron en todo este camino”, reveló.

“Mi abuelo me llamaba todos los días para preguntarme cómo me iba, y antes de rendir algún examen o final. Siempre me decía ‘te vas a sacar un 9, un 8 o un 10′. Cuando salía de rendir lo llamaba y le decía ‘abuelito, adivina cuánto me saqué’, y era la nota que él me decía. Él siempre lloraba y se ponía re contento”, contó.

Twitter @doloergosum

Florencia también contó que cada vez que promocionaba o aprobaba alguna materia, ella y Juan salían a festejar en alguna confitería.

“Nos encanta ir a merendar o desayunar, y que a mi me fuera bien en los exámenes era la excusa perfecta para tomarnos el colectivo y salir. Vivimos cerca, entonces yo me tomaba el colectivo en mi barrio y él un par de paradas más adelante subía y nos encontrábamos. Cuando nos subíamos él le contaba al chofer que yo había aprobado los exámenes y que ya iba a ser psicóloga”, contó.