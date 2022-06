Se paró en la ruta para rescatar un gatito abandonado y aparecieron 12 más

Un hombre que se dirigía a un campo de tiro se llevó la sorpresa de su vida cuando encontró al costado del camino un gatito abandonado y, tras rescatarlo, se vio ‘invadido’ por los hermanitos que tomaron por asalto al incauto sujeto.

El hecho ocurrió esta semana en Louisiana, Estados Unidos, y tuvo como protagonista a Robert Brantley y 12pequeños felinos, los que le dieron una sorpresa cuando el hombre se frenó para adoptar al primer animalito que vio abandonado en el camino.

“Salí del trabajo para ir al campo de tiro. Pasé por delante de un gatito que sabía que no sobreviviría a la noche y mi mujer quería un gato para la granja; pensé en parar y rescatarlo”, detalló Robert en las redes sociales.

En las imágenes que subió, Brantley llamó al gatito apenas lo vio y cuando el animalito se le acercó él lo tomó con una mano: “Ven, gatito, gatito. Estás en el costado, seguro que te van a matar”, le dijo. Cuando el gatito se acercó a Brantley, este levantó al animal con una mano.

Pero para sorpresa del caritativo hombre, 12 hermanitos del felino salieron de los yuyos y ‘emboscaron’ al sujeto: “Oh, Dios mío, no puedo con todos”, exclamó.

“Dios mío, hay más, tenemos un problema de gatitos. Dios mío, ¿quién haría esto? Pensé que estaba salvando solo a uno. ¡Vaya lío!”, aseguró en las imágenes.

Sin embargo, no los abandonó: los subió a su vehículo y se los llevó a un veterinario para que los revisara. Luego los ofreció en adopción y recibió propuestas de su ciudad y del exterior: “Encontramos algunas buenas personas a nivel local que los quieren, y sé que todas son buenas personas y no están haciendo nada malo con ellos”, explicó. “Todavía no hemos regalado a ninguno de ellos: probablemente son demasiado jóvenes”.