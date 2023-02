Se le cayó el volante de su nuevo Tesla mientras conducía, reclamó y la empresa se lo cobró

Prerak Patel publicó en sus redes sociales lo que le había pasado. Mientras transitaba por una autopista en New Jersey se le rompió el volante de su Tesla Model Y. Sucedió el 24 de enero y días después buscó la ayuda de los usuarios de Twitter para Elon Musk, propietario de Tesla y la red social, lo viera y así darle una solución.

En su cuenta @preneh24 publicó: ”La familia estaba emocionada de recibir la entrega de Tesla Model Y el 24/1/2023. Estaba conduciendo por la autopista y de repente se cayó el volante, tuve la suerte de que no había ningún automóvil detrás y pude tirar del divisor”.

La publicación tiene más de 2 millones de reproducciones.

La policía de Woodbridge, Estados Unidos, acudieron al lugar en la Ruta 1 sur, cerca del Farden State Parkway para asistir al conductor. El vehículo tuvo que ser remolcado por una grúa.

En una respuesta a su propio tweet, Patel dijo que tesla le cobró 103,96 dólares por la reparación del volante a pesar de que el auto había sido comprado hace una semana, “¿Soy responsable por defecto de fabricación? Ni siquiera una semana y recibo factura por volante defectuoso. ¿No es responsabilidad de la empresa arreglarlo? Apreciaría mucho el reembolso y devolver el automóvil, ya que perdimos la confianza y la familia no se siente segura al conducirlo de regreso” escribió en Twitter.

"Elon Musk ¿Soy responsable por defecto de fabricación? Ni siquiera una semana y recibo factura por volante defectuoso. ¿No es responsabilidad de la empresa arreglarlo? Apreciaría mucho el reembolso y devolver el automóvil, ya que perdimos la confianza y la familia no se siente segura al conducirlo de regreso”.

Luego de manifestar su descontento, el concesionario Tesla lo contactó para pedirle disculpas y le reembolsó el dinero.

El cliente, al no sentirse seguro de conducir el vehículo, solicitó devolverlo y que le reintegren el dinero que pagó. Sin embargo, esta acción no forma parte de la política de Tesla. La empresa le ofreció dos opciones, cambiar su unidad por otra igual, totalmente nueva o quedarse la suya con un seguro específico.

Prerak utilizó la herramienta de encuestas para preguntarle a los usuarios que harían en su caso. Votaron más de 6 mil personas y el 83,4% incitó al usuario a cambiarlo por uno nuevo.

Finalmente, culminó en un final feliz: “Mi auto fue comprado por Tesla y recibí un Tesla Model Y prestado hasta que obtenga un auto nuevo”.