Se hartó de pedirle que mantuviera la distancia, reaccionó contra él y todos la aplaudieron

Calla, una joven oriunda de Ohio, Estados Unidos, se vio en una incómoda situación luego de que el pasado martes, mientras estaba en un bar de su ciudad, un hombre no paraba de invadir su espacio personal a pesar de las claras señales de que no estaba contenta. Le pidió que mantuviera distancia por el covid-19 pero este no le hacía caso.

Fue entonces que la joven se cansó de verse expuesta a un posible contagio y decidió actuar. Su reacción fue grabada por su amiga Haley Mcquinn, quien lo compartió en TikTok, donde se volvió viral en instantes. La publicación ya tiene más de 1,2 millones de visualizaciones, hasta el momento.

En la grabación de Tik Tok se puede ver cómo un hombre se sitúa con su taburete justo detrás de Calla, con una cercanía que la chica no aprueba. A pesar de los gestos de desaprobación, el desconocido cada vez se encuentra más cerca e incluso se apoya su brazo en la silla y bromea: “Vaya, he vuelto a tocarla”.

Pero la broma es demasiado para esta mujer que decide enfrentarse y aunque le dice algo que no se puede comprender en el vídeo, el joven claramente se pone a la defensiva y se excusa en que está hablando con la chica de al lado, y no con ella.

“Pero estáis hablando de mí”, responde enfadada. “Estabas hablando con ella de mí y hablando de mi trauma porque, sí, durante los últimos jodidos 30 años de mi vida la gente no sabe cómo mantener el espacio... Te tocan de forma inapropiada, te hablan de forma inapropiada, y se meten en tu puto espacio de forma inapropiada”, lanzó enfadada.

El vídeo defendía que las mujeres deberían “poner a los hombres en su sitio” más seguido justificando que “no comprenden”, o no quieren comprender, que muchas veces su actitud puede incomodar a algunas mujeres.

En los comentarios del video hubo muchos que comentaron a modo de dejar a Calla como una exagerada y tratando de demostrarle que no era para tanto. Pero lo cierto es que la gran mayoría que vio el tape aplaudió la actitud de la joven, que después de todo lo único que quería era evitar que la contagien de covid.

Por su parte, Haley, la creadora del vídeo ha asegurado que el hombre ha visto el vídeo y las “ha buscado para pelearse” y bromea: “La segunda parte será mi amiga noqueando este idiota al suelo”.