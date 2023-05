Se había quedado sin trabajo pero le llegó una curiosa propuesta en dólares: “Me cayó un chabón del cielo”

Una joven que estaba sin trabajo recibió una curiosa propuesta para ganar en dólares que le cambió la vida. Lucila Debesa se dedicaba a hacer contenido para redes sociales y gracias a eso la contactó una empresa.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven de 27 años contó que, durante varios meses, recibió propuestas de diferentes managers para unirse a OnlyFans.

Sin embargo, Lucila no había considerado aceptar ninguna de las propuestas hasta que algo cambió. La joven perdió su trabajo en un cowork porteño y esto planteó un nuevo escenario en su vida.

La joven se armó una cuenta en OnlyFans y un Instagram “trucho” para empezar a trabajar pero finalmente no lo activó. Pero unos meses después apareció otra propuesta y esta vez sí aceptó.

Se trataba de una aplicación de chat a través de la cual hablaba con diferentes personas y después de la tercera respuesta el cliente tenía que empezar a pagar para continuar la conversación.

“Chateaba mucho con estadounidenses. Podía hablar, mandar fotos o videos, y todo tenía un precio distinto”, sostuvo Lucila. En este contexto, Lucila consiguió un cliente fijo que le ofreció un arreglo por fuera de la app.

“Apareció un chabón que me cayó del cielo. Empezamos a chatear, le copaba hablar conmigo. Me pidió que le pasara un Instagram para hablarme por ahí para que no le siguieran cobrando y poder pagarme directamente a mí”, contó.

La joven le pasó la cuenta de Instagram “trucha” que había creado tiempo atrás y el hombre se convirtió en su cliente premium.

A los 27 años empezó un nuevo trabajo .- Foto instagram @ludebesa

El cliente misterioso que paga en dólares

Lucila habló con Todo Noticias y dio más detalles sobre la relación que tiene con su cliente fijo. En su video, publicado en @ludebesa, había explicado que con el correr de los días, el hombre iba pidiendo cosas más específicas.

“Me hice un sueldo con lo que me paga el chabón por fotitos y videos. No le conozco la cara, lo sigo teniendo de cliente, tampoco quiero saber quién es porque quizá me daría impresión”, dijo.

En cuanto a sus experiencias laborales anteriores, Lucila contó que había trabajado desde los 19 y hasta los 25 años en el rectorado de la Universidad de La Plata.

“En el medio probé con Turismo y tampoco me gustó. Luego empecé a dedicarme a las redes sociales. Eso fue hace dos años. Me di cuenta de que me gustaba y comencé a crear contenido para diferentes marcas”, dijo.

Seguí leyendo