Se grabó durante un año haciéndose el muerto y logró su sueño: lo contrataron para una famosa serie

Josh Nalley, nació en Kentucky y nunca estudió para ser actor pero hay algo que le sale muy bien y es “hacerse el muerto”, por lo que fue elegido para interpretar a un cadáver en un próximo episodio de la popular serie “CSI: Vegas”.

“Recibí un correo electrónico de la CBS en el que me decían que me habían visto en TikTok y que querían ofrecerme el papel”, dijo Nalley al Courier Journal, parte de la cadena USA TODAY. “Al principio no me lo creí, pero me hicieron volar a California. Resultó que Mario Van Peebles era el director de ese episodio, así que además de conseguir el papel en la serie, también pude conocerlo, lo que fue genial.”

Nalley, fue invitado a “CSI” después de que los productores del programa en Los Ángeles vieran su serie de TikToks.

El hombre, tiene 42 años y desde hace un año que realiza videos para tiktok en donde cumple el rol de “muerto”. Su objetivo era conseguir un papel en una película o serie y lo consiguió.

Se hizo el muerto durante un año y ahora lo llamaron para participar en una película

El hombre siempre busca lugares diferentes y sus posturas las cambia de vez en cuando. La mayoría de las veces está boca abajo, sobre la nieve, la tierra, el pasto o las rocas, en la orilla de un río, en el jardín delantero de alguien o en un parque local.

Además, Nalley cambia su pose de “hombre muerto” y se desploma contra una pared de ladrillos en ruinas o se reclina de cabeza al pie de unas escaleras.

Son los animales los que a veces lo complican. A menudo consigue que sus amigos lo ayuden a hacer los vídeos, que una vez incluyeron unas cuantas cabras revoltosas, y hay muchos videos que incluyen a sus perros.