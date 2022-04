Se definieron los dos famosos que lucharán por el título de MasterChef Celebrity 3: cuándo es la gran final

Luego de 22 semanas de arduo trabajo en las cocinas, se conocieron los dos finalistas que lucharán el próximo domingo por el gran trofeo de MasterChef Celebrity 3. Los tres semifinalistas, Juariu, Mica Viciconte y Tomás Fonzi tuvieron que realizar “la consigna más difícil de todas las ediciones”, así lo definió el jurado. La noche terminó con una definición ajustada y de mucha tensión y emoción.

La gala del jueves en la noche empezó con el enunciado del jurado Germán Martitegui, que ya llenó de tensión el estudio. “Hoy en esta semifinal están frente a la consigna más difícil de todas las ediciones” dijo el chef. Se le entregó tres chaquetas de chef profesional bordadas con sus respectivos nombres a los semifinalistas: Juariu, Mica Viciconte y Tomás Fonzi. “No es simplemente una pieza de indumentaria, es como la camiseta de fútbol, un símbolo de dedicación y sacrificio. Hay que cuidarla” les avisó Donato de Santis.

El momento en que se develó el desafío de la noche

Ante la sorpresa de ver su nombre tallado en una chaqueta profesional, Mica Viciconte, ni bien empezada la gala, no pudo ocultar su emoción. “Es una mezcla de cagazo, emociones, esfuerzo, sacrificio, llegar hasta acá. ¡Ay, qué papelón! ¡No quiero llorar! Muestro debilidad ante mi rival” expresó Mica.

La elección del plato para esta semifinal era libre, pero el jurado advirtió que, a medida que fueran pasando los minutos, iban a aparecer requerimientos en cuanto a sabores, técnicas y cocciones. Durante toda la noche, a los participantes se les pidió que su plato tenga algo frutal, aterciopelado, frito, ácido, picante, al vapor; y además preparar un omelette, una ensalada, y usar el mortero en alguna de las preparaciones.

La emoción estuvo a flor de piel en la definición de la semifinal

Terminados los platos, la primera en pasar al frente fue Juariu con su lehmeyun, salsa de yogur y cuscús de limón. La influencer recibió elogios, aunque Damián Betular le advirtió que era una “noche de detalles”. Ante la pregunta de Santiago del Moro de por qué ella merecía estar en la final, Juariu respondió: “Debería estar porque entré con ganas de divertirme y hoy me doy cuenta de que me encanta la cocina, realmente descubrí algo que no sabía que me gusta tanto”.

El turno siguiente fue el de Mica, quien llevó sus croquetas de queso con salsa de tomate, hojas verdes y puré de zanahoria. Las impresiones del jurado fueron muy buenas con respecto al plato de Viciconte. “Esas croquetas son tan ricas que dan miedo, son espectaculares, igual a las que me hacía mi abuela. Gracias porque me trajiste infancia. Hoy hay emoción, punto a favor”, le dijo Martitegui. Ante la misma consulta del conductor, la participante expresó: “Por mi esfuerzo y mi estudio siento que me merezco un lugar el domingo, además de que quiero ganar e hice todo lo posible para eso”.

Fonzi presentó escalopes de pollo con polenta blanca, acompañada de higos y tomate. “Te queda genial la polenta aterciopelada con licuadora, tamizada, impresionante. Muy rico de sabor también, todo está correcto”, le señaló Donato sobre su plato al actor. Luego de las tres degustaciones, llegó el momento de la definición.

“Hoy por muy poca diferencia uno se va. Los tres hicieron platos de excelencia”, admitieron los jurados. Martitegui fue quien alzó la voz para dar el nombre de la primera finalista: Mica Viciconte. “Re orgullosa, me pone muy contenta. Valió la pena no dormir, estudiar, pedirle recetas a tus familiares, investigar mucho, cuando se ve el fruto del esfuerzo está muy bueno”, dijo Mica luego de enterarse de la noticia.

Finalmente, quedaron Fonzi y Juariu cara a cara, uno sería eliminado y otro pasaría a la gran final del domingo. La tensión era muy grande, cuando por fin el jurado anunció: “Tomás Fonzi también va a la final del domingo”.

Los dos grandes finalistas: Viciconte y Fonzi lucharán por el trofeo el próximo domingo

Para terminar, Juariu tuvo su momento para despedirse del show y de sus compañeros. “Desde que entré acá estoy muy contenta, agradezco profundamente la oportunidad porque los conocía desde mi casa y fue impresionante estar acá. Me voy sintiendo pasión por la cocina, me transmitieron todo eso y me llevo eso. Ahora conocí tantos famosos que me va a dar cosa stalkearlos”, expresó la influencer.