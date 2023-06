Se cortó el pelo después de 14 años y su madre montó un show en la peluquería

Un adolescente decidió cortarse el pelo luego de 14 años sin pisar una peluquería y su madre montó un show que se volvió viral.

La hermana del chico decidió grabar la situación que por momentos se tornó “dramática”. Al parecer la mujer no estaba de acuerdo con que el chico se deshiciera de sus rizos.

“Esto tiene que verlo más gente”, escribió Sandra Sánchez en su cuenta de TikTok. En el video se ve que la mujer rompe en llanto al ver al peluquero cortando el cabello de su hijo.

La reacción de la mujer impresiona al estilista que reacciona extrañado al ver las “señales” de sufrimiento. “Que madre más peculiar tenéis”, afirma el hombre.

“No me entendéis. Si no me entendéis, pues bueno. Es como si me lo hubiese cortado a mí”, afirma la mujer mientras se seca las lágrimas. No obstante, el chico sigue adelante entre risas.

El resultado final fue tan bueno que la mujer termina admitiendo que se ve “guapísimo”. “Más guapo que con el pelo largo mil veces”, afirma por su parte el barbero.

“madre mía que el pelo crece además que quieres que te diga le queda mucho mejor así”; " Tiene que ir como él se sienta cómodo, no como quiera el resto ni aun siendo su madre”; “Es solo cabello”, fueron algunos de los comentarios.

Seguí leyendo