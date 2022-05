Se conocieron los motivos de la separación de El Polaco y Barby Silenzi

Hace algunos días el conductor Juan Etchegoyen, indicó en “Mitre Live” que la relación entre El Polaco y Barby Silenzi estaría rota. Finalmente el mismo periodista confirmó la noticia cuando abrió su programa dando los detalles que hasta ahora se había guardado por respeto.

“La noticia que te vengo contando hace semanas, se acaba de confirmar, El Polaco y Barby Silenzi están separados”, comenzó el conductor haciendo incapié a lo que ya venía contando en las últimas semanas.

Barby Silenzi confirmó que se separó de El Polaco

“Obviamente que esta separación tiene motivos y yo no estaría tan seguro que esta todo tan bien entre ellos por lo menos esa es la información que tengo para contarles”.”El Polaco ya no confía en Barby y le comunicó a su entorno que volver no vuelve más”, resaltó.

El Polaco y Barby Silenzi.

Etchegoyen también explicó que, “los motivos son familiares, por lo menos lo que te puedo contar por ahora. Discusiones frente a las nenas y el cantante nunca le perdono a Barby su mala relación con Alma, la hija que tiene el intérprete con Valeria Aquino”.

“Lo qué pasó es un escándalo total aunque ellos quieran decir lo contrario. Me desmintieron siempre, imagino que ahora también lo harán, y me guardo algo que si lo digo arderá Troya aún más”, terminó el presentador.