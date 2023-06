Se cayó WhatsApp Web y estallaron los memes

Este lunes por la tarde, la aplicación de mensajería WhatsApp registró fallas en todo el mundo. Los usuarios reportaron caídas en la versión para computadora.

Según el sitio Down Detector, se reportan una gran cantidad de fallas comenzaron a registrarse poco antes de las 14, hora de Argentina. En el gráfico del mencionado sitio, se puede ver que los usuarios han reportado fallas durante las últimas 24 horas.

Pero minutos después de las 14 se ha registrado el pico más alto en cuanto a la cantidad de reclamos. Durante la primera parte de la tarde los problemas para usar WhatsApp Web persistían.

En el perfil WABetainfo, publicaron un breve comunicado donde informaron que los problemas tendrían relación con el servidor de la empresa.

“La aplicación no puede conectarse al servidor. Parece que esto no se debe a una actualización rota y no se limita a una determinada plataforma”, escribieron.

Se cayó WhatsApp - Foto Twitter

Se cayó WhatsApp - Twitter

