Se “autoescrachó” en Facebook para denunciar una extorsión por parte de su amante

Las redes sociales son el bastión del internet a donde van a parar toda suerte de chimentos y polémicas. Sobre todo, hay usuarios que eligen estas plataformas para “escrachar” a sus parejas por infidelidades, incitados por la rabia y el desamor. Sin embargo, algo insólito sucedió con un hombre que tomó la iniciativa de realizar su propio escrache en Facebook.

El sujeto en cuestión, valiente o no, decidió maquinar un auto-escrache al enterarse de que corría peligro su “secreto” debido a las supuestas extorsiones que empezó a recibir de parte de su amante.

Un hombre decidió exponer su infidelidad debido a supuestas extorsiones.

Según fuentes del sitio web de noticias Qué Pasa Salta, el individuo conoció a una mujer en un grupo de Facebook y se reunió con ella a espaldas de su esposa. Las imágenes publicadas en el mismo portal de noticias muestran al hombre junto con su amante, ambos están abrazados y se besan.

El usuario de Facebook manifestó en el mismo grupo que la mujer busca extorsionarlo a través de la publicación de las fotos comprometedoras, con el fin de sacarle una exuberante cantidad de plata.

“Esta señorita del grupo me está tratando de extorsionar con una fuerte suma de dinero, me amenaza con contarle a mi señora y divulgar estas fotos donde aparezco con ella, cabe resaltar que me tomé las fotos bajo la influencia del alcohol y tal vez algún estupefaciente que muy cobardemente esta señorita echó a mi bebida”, publicó el hombre en la red social, al parecer totalmente arrepentido.

La imágenes de la infidelidad.

Además, una vez justificada su confusa situación, añadió que: “Antes que cumpla su cometido prefiero mil veces compartir las fotos yo”.

La cómica publicación despertó el ingenio de varios usuarios de la plataforma Facebook, quienes no tardaron en dar sus opiniones, muchas de ellas burlescas.

“Drogado, borracho y en una prueba de vestuarios... Si, si, si hijo mío, estás perdonado; ya puedes ir en paz” comentó una usuaria.