Santi Maratea opinó sobre la mujer que defiende los planes sociales: “Lamento decepcionarlos”

Ante el pedido de sus seguidores, Santi Maratea comentó el video viral de Mariana Alfonzo, la mujer que defiende los planes sociales. El influencer aseguró que está a favor de que el Estado ayude a las personas que lo necesitan y agregó que la mujer no representa a todos los beneficiarios de estas prestaciones.

“Voy a hablar de un video que me mandó todo el mundo: el de la señora que vive de los planes y que dice que le encanta que la gente labure y ella no laburar”, comenzó diciendo. Y luego agregó: “Les quiero decir que yo banco los planes”.

Maratea asumió que su opinión puede ser polémica, pero añadió que el pensamiento “vergonzoso” de Alfonzo no representa a los beneficiarios de planes sociales. “Me van a decir ‘el kirchnerismo lo único que hace es generar gente como esta piba’. Ese discurso sirve hoy en día, pero no estoy de acuerdo”, aclaró.

Para explicar su argumento, puso como ejemplo a un joven que conoce muy bien: Tobi, quien gracias a un plan social se formó, estudió en el exterior y ahora aspira a una beca de gran nivel en una universidad de Estados Unidos.

Santi Maratea les aclaró a sus seguidores sobre la planera: “Lamento decepcionarlos”

“Tobi es un extremo y esa señora es otro. Yo creo que los planes bien aplicados pueden ser muy útiles para que el país salga adelante y que tenga ayuda la gente que la necesita”, concluyó.

Por otro lado, les dejó un mensaje a quienes esperaban que él se manifestara en contra de los distintos programas estatales. “A los que me mandaban el video para que yo diga ‘mirá los kirchneristas lo que hacen’ y subirme a ese bondi, lamento decepcionarlos. No cuentan conmigo en este caso”, completó. “La gente que me sigue lo hace porque le caigo bien, no porque los identifique”, cerró.