Sandra Villarruel contó su experiencia con Fabián Gianola

Sandra Villarruel se sumó a dar testimonio sobre las denuncias ha Fabián Gianola y la polémica continúa.

La ex vedette dio su testimonio en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, y manifestó su experiencia con el actor denunciado por abuso sexual.

“Yo trabajé mucho con Fabián Gianola y siempre voy a estar a favor de las víctimas, me parece bárbaro que si se sintieron mal que lo puedan decir. Normalmente la gente abusada tiene un tiempo y que sufre un determinado período de abuso o violación puede decir enseguida a decirlo, me entendes”, arrancó diciendo Villarruel.

Luego, profundizó su relato y agregó: “Hay cosas muy sutiles y no podes demostrar el abuso, todos los días me da un beso acá, y vos me molesta que me des un beso con simpatía y te preguntas cómo hago, le tengo que poner un sopapo, es la quinta vez que me besa la comisura del labio”.

“Yo trabajé con Gianola en “Los Benvenutos” y era un programa en vivo, de sketchs en vivo, yo a Gianola le vendí celulares cuando trabajaba de eso, imagínate hace cuánto hace que lo conozco, no puedo decir nada de él personalmente pero hay que escuchar a las víctimas, no quiere decir que el trato que tenía para conmigo era el mismo que con los demás”, siguió la artista.

Y añadió: “Con Gianola cada tanto hablamos, él me pregunta algo o yo le pregunto, hay una comunicación, como con otras personas del espectáculo que me hablo. O veo algún producto que me interesa y mangueo canje. No me sorprenden las denuncias porque no es casualidad, si son tantas, y casi todas las personas dicen que él insistió, cuando el río suena...”.

“Fabián Gianola está condenado por la sociedad pero nadie le destruyó la vida a nadie, él solo se la destruyó y aparte destruyó la psiquis de una persona, yo que pasé por esa experiencia no es fácil continuar con eso después de un episodio de esos. Con el tema de los celulares todo bien, lo que le vendí me lo pagó, todo bárbaro”, finalizó Sandra Villarruel.