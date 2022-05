Sandra Ballesteros dejó la actuación y ahora atiende una estación de servicio

Sandra Ballesteros es una de las actrices argentinas más reconocidas, sus papeles en “Guapas”, “Verano del 98″, “Gasoleros” y “Resistiré”, entre otras ficciones nacionales quedarán en la memoria porque la actuación ahora forma parte de su pasado.

Desde hace un tiempo, Sandra se alejó de los escenarios, las cámaras y los medios; empezó a ejercer como maestra, actividad que ahora acompaña con otra labor en atención al cliente.

Ballesteros se mudó a Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, y allí encontró trabajo en una estación de servicio de su barrio. “Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse”, dijo la artista a La Nación.

Así es el presente de Sandra Ballesteros

La artista que dejó la actuación de lado, dijo que está a cargo de una gasolinería y recordó cómo fue el momento en que decidió dar ese paso tan diferente en su vida.

“Cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo”, comentó.

“Durante unos años tuve una forma de vida que no me había llevado a los mejores lugares, pero había podido cambiar el chip para tener hábitos más saludables. Y ya no tenía ganas de trabajar como actriz”, reveló Sandra, quien hoy está muy contenta con su nueva vida.

Sandra Basllesteros, la actriz que ahora está a cargo de una estación de servicios

