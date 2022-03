Sacó a pasear su chancho por la calle y se viralizó en las redes

Sacar a pasear una mascota por las calles del barrio no tiene nada de malo ni de extraño. En especial si, tal como se recomienda, se usa una correa para garantizar la seguridad, tanto del animal como de los otros peatones. El tema es que, por lo general, uno está acostumbrado a salir a caminar o a ver a gente que sale a caminar con perros y gatos. Pero una joven en Lanús se convirtió en el centro de atención luego de que, con correa, sacara a pasear a su chancho.

La insólita escena tuvo lugar el lunes por la tarde, en plena Zona Sur del conurbano bonaerense. Y tanto el chancho como su dueña se convirtieron en los protagonistas centrales de las calles, con gente que se acercfó a tomarse fotografías o a filmar a la simpática mascota.

Lanús: Sacó a pasear su chancho por la calle como si fuera una mascota. Foto: Twitter @AgosBGimenez

Según puede verse en los distintos videos que se viralizaron en las redes, el cerdo -de un tamaño considerable- prácticamente maneja la situación. A pesar de ello, la joven -con mucho esfuerzo- intenta sujetar con fuerza la correa y ser quien guía la caminata y los movimientos.

Una mascota llamativa

Tanto el animal como su paseadora no pasaron desapercibidos. Primero, porque mucha gente los filmó, entre ellas la tuitera @AgosBGimenez , quien compartió el video que ya suma más de 900 retuits y casi 9.000 Me Gusta. “Lanús, no lo entenderías”, escribió la joven en su red social.

Pero además, más de un vecino no quiso quedarse afuera del momento y se acercó para tomarse una foto o filmar de cerca al chancho. Incluso, una mujer detuvo su vehículo y se bajó solamente para hacerle una caricia.

Lanús: Sacó a pasear su chancho por la calle como si fuera una mascota. Foto: Twitter @AgosBGimenez

La escena fue filmada exactamente en la esquina de Avenida 9 de Julio y Héctor Guidi.