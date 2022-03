Sabrina Rojas habló la relación de sus hijos con Flor Vigna: “Me da mucha tranquilidad”

En medio de su fogoso romance con el Tucu López, Sabrina Rojas no le esquivó a hablar sobre la enamorada de su ex. La mendocina sorprendió al decir que le da mucha tranquilidad que Flor Vigna sea la novia actual de su ex marido Luciano Castro, debido a cómo se lleva Flor con sus hijos.

Luego de su ruptura con Luciano Castro a mediados de 2021 tras 11 años de relación, la mendocina Sabrina Rojas atraviesa un gran momento amoroso, en su nuevo noviazgo con El Tucu López. “Compartimos un proyecto de vida, que es estar juntos siempre” declaró la actriz, sobre su nuevo romance.

Sabrina Rojas y El Tucu lópez estarían conviviendo

Sabrina Rojas y El Tucu López suelen mostrar sus momentos de amor y alegría en redes

Por otro lado, quien también rearmó su vida fue su ex, Luciano Castro. El actor se enamoró de la bailarina Flor Vigna y tienen una relación desde octubre de 2021. Ambas parejas están disfrutando plenamente sus romances.

Flor Vigna y Luciano Castro pasan por un gran momento amoroso

Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee.

Sabrina habló en la revista Caras y se refirió a cómo llevan la relación con Castro y sus parejas con sus dos hijos: Esperanza y Fausto. “Me da mucha tranquilidad (acerca de que Flor sea la novia de Castro). Yo como mamá lo que más quiero es que ellos la pasen bien en donde estén. Este verano pasamos Navidad con Luciano y nuestros amigos de Mar del Plata y en Año Nuevo se sumó Flor” dijo la mendocina.

Además, se manifestó acerca de sus deseos de que ambas parejas puedan ensamblarse lo más adecuadamente para el bienestar de sus hijos. “Está más que naturalizado, de lo contrario no podría suceder. Y estamos contentos de que nuestras parejas también se copen y les parezca natural. La idea es cuidar ese ensamble para que podamos disfrutar y no sea solo con papá o solo con mamá. Está buena la armonía porque vamos a ser familia toda la vida” cerró diciendo la actriz.