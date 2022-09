Ryan Grantham, actor de Riverdale, fue condenado a cadena perpetua por asesinar a su madre

Riverdale es una de las series adolescentes más destacadas de los últimos tiempos. El joven actor Ryan Grantham encarnó el personaje de Jeffrey Augustine, pero los últimos meses fue noticia por un caso que conmovió al mundo.

En marzo de 2020, el actor admitió que le disparó en la nuca a su madre Barbara Waite, de 64 años. El hecho ocurrió precisamente el 31 de ese mes en su casa ubicada en Vancouver.

Ryan Grantham.

Algunos días después de declarar frente a la Corte Suprema de Columbia Británica, el joven decidió grabarse contando los detalles del homicidio y lo mostró en las redes sociales. “Le disparé en la nuca. Momentos después, ella habría sabido que era yo”, fueron algunas de las palabras que dijo en el clip.

La causa avanzó desde el deceso de la mujer hasta el 21 de septiembre pasado cuando la Corte Suprema dictó la sentencia. Kathleen Ker, la jueza a cargo, sentenció cadena perpetua por asesinato en segundo grado y podrá tener la posibilidad de pedir libertad condicional cuando cumpla los 14 años.

Ryan Grantham.

En el estado de Vancouver y, precisamente, en esa Corte Suprema, el cargo de asesinato en segundo grado no tiene acceso a libertad condicional por cierto tiempo. En este caso, los fiscales recomendaron que el actor tenga suspendida esta opción de hasta 18 años.

Grantham, originalmente acusado de asesinato en primer grado, estuvo bajo custodia durante los últimos dos años y medio. Durante ese tiempo, estuvo participando en un programa de salud mental desde su arresto, además está en proceso de ser transferido a una instalación más permanente, dicen las fuentes.

Otros casos en los que sorprendió Ryan Grantham

El actor tiene un curriculum con una larga lista de capítulos que grabó para diferentes series. Ibterpretó notablemente a Jeffrey Augustine en la cuarta temporada de la telenovela CW Riverdale en 2019, apareció en la película de 2010 Diary of a Wimpy Kid, The Imaginarium of Doctor Parnassus y episodios de Supernatural e iZombie.

Ryan Grantham.

Además del escalofriante accionar contra su madre, Grantham esbozó un plan para asesinar al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Su idea fue conducir un auto cargado con tres pistolas con municiones y algunas bombas molotov. A pesar de arrepentirse, en el momento decidió llevar a cabo un asesinato en masa en la Univesidad Simon Fraser donde estudiaba pero tampoco lo hizo.