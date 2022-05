Rodrigo Vagoneta se casó y agradeció públicamente a los canjes que lo hicieron posible

En febrero, Rodrigo Vagoneta sorprendió cuando suspendió la función de “El show de Rodrigo Vagoneta” para dar uno de los pasos más importantes de su vida: esa noche pidió casamiento a Jennifer Márquez, la madre de su hijo Benifica. Finalmente, durante este fin de semana llegó el día de la gran fiesta, según Pronto.

Divertido como siempre, a pesar de la emoción de haber sellado su amor, el humorista hizo de las suyas en un divertido clip donde contó cómo solventó los gastos del casamiento. A través de un tema que inventó para la ocasión, Vagoneta dijo que gracias a los canjes pudo hacer una fiesta de un millón de pesos, gastando tan solo ‘20 lucas’.

“Viva el canje viva, el canje, el casorio conseguí. Me organizaron la fiesta y hasta comimos pernil. Viva el canje, viva el canje. Me encantó la ambientación, toda la pastelería… la fotógrafa es un sol. Me salió gratis el más rico sushi, las empanadas, la picadita y el mejor coro vino a la iglesia a cantar el Ave María. Viva el canje, viva el canje, este traje lucirá gracias a todas las marcas, el vestido fue lo más”, reza la canción que publicó donde etiqueto a todas las marcas.

Totalmente sincero, este lunes en el ciclo Nosotros a la Mañana el humorista contó que la idea de festejar con canjes no fue de él, sino de una organizadora de eventos a quién no conocía. Al parecer la mujer lo contacto al enterarse del compromiso. El festejo fue una reunión íntima con familiares y amigos, que se dio luego de pasar por el altar, en el barrio porteño de Flores.