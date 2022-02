Rodrigo Díaz, ex de Fort, asegura que tuvo una dura premonición de la muerte de Gustavo Martínez

Rodrigo Díaz, ex pareja de Ricardo Fort, habló con el periodista Juan Etchegoyen y contó una premonición que sintió la noche que falleció Gustavo Martínez. El ex del chocolatero sorprendió al narrar que se levantó todo sudado, justo a la hora que se suicidó Gustavo. Además, dio detalles de cómo era la relación entre Gustavo y Ricardo.

Este miércoles, falleció Gustavo Martínez (62), el exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort. Se quitó la vida, luego de arrojarse desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. La muerte de Gustavo se conoció esta madrugada, pasadas las 4 de la mañana. En ese edificio, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

Gustavo fue pareja de Ricardo Fort durante muchos años

Rodrigo Díaz fue el novio de Ricardo Fort durante dos años. En ese tiempo la pareja comenzó a convivir, a la vez que Gustavo Martínez también vivía en el mismo departamento. Al haber convivido, Diaz conocía al tutor legal de los menores en profundidad y no se mostró sorprendido por el fallecimiento, debido a que reveló que en ocasiones anteriores Gustavo había intentado quitarse la vida.

En ‘Mitre Live’, junto al periodista Juan Etchegoyen, el ex de Ricardo Fort brindó detalles de la relación entre el personal trainer y Ricardo. “Gustavo tenía muchas diferencias con Ricardo, de hecho yo he presenciado momentos donde discutían mal, se agarraban fuerte pero él siempre quiso lo mejor para él. Lo cuidaba del entorno que lo único que quería era sacarle dinero”, dijo al respecto. Además, Rodrigo agregó que, a raíz de una de esas peleas, Gustavo “tuvo un intento de suicidio”.

La relación entre el chocolatero y Rodrigo Diaz fue furor y duró dos años

Y concluyó: “Gustavo se murió cuando Ricardo falleció, él me dijo cuando empezamos a salir que no le haga daño a Ricardo porque él lo quería mucho. Imagínate como lo amaba él a Ricardo que me dijo eso un día”.

Por otro lado, Diaz contó una experiencia paranormal que tuvo el miércoles por la madrugada. “Te soy sincero, Juan, me desperté a las ocho de la mañana y tenía varios mensajes y llamadas de producciones de televisión y mi prensa que me contó de la noticia, no lo podía creer y me desperté” empezó narrando Rodrigo.

“Pero mirá que loco porque a las 4 de la mañana me desperté sudado de calor, fui al baño y a esa hora fue lo que pasó con su suicidio. Fue como un presentimiento. Me desperté cuando se suicidó” añadió Díaz, para sorpresa del periodista.

Para finalizar con la nota, el ex del chocolatero agregó: “Estoy justo viajando a Bolivia mañana, y fue muy chocante. Es una persona que convivió conmigo y me aconsejó, era buen tipo aunque podrías tener diferencias pero siempre trataba de dar vuelta eso y tener buena relación con la gente”.