Rodrigo de Paul se animó a un rotundo cambio de look y lo compraron con un polémico personaje

Rodrigo de Paul se hizo presente en los entrenamientos de la Selección Argentina para los dos partidos amistosos contra Honduras y Jamaica de los próximos días en Estados Unidos. Si bien el jugador llegó con su aspecto normal, al rato dejó a todos sorprendidos con un cambio, según Primicias Ya.

El novio de Tini Stoessel apareció con su cabello totalmente platinado y esto llamó muchísimo la atención. El deportista estuvo en el ojo de los medios del corazón tras su polémica separación con Camila Homs, y con miedo que esto perjudique su convocatoria a la Selección pero nada de eso sucedió.

Rodrigo de Paul junto a Lio Messi.

El mediocampista del Altético Madrid ya se encuentra entrenando junto a Lionel Messi y bajo las órdenes de Lionel Scaloni con miras al Mundial que será en diciembre en Qatar.

Rodrigo de Paul, platinado.

El ex de Camila Homs se presentó con la cabellera platinado furiosa para marcar un nuevo arranque. Pero, sus seguidores no pudieron dejar de remarcar un parecido inesperado con “Diosito”, el personaje de Nicolás Furtado para la serie El marginal.

Rodrigo de Paul y su comparación con "Diosito".

Ahora la pregunta del millón es, ¿le gustará a Tini este cambio?. Este encuentro deberá esperar ya que el jugador está en Estados Unidos y Tini viajará a Madrid, donde dará un concierto este fin de semana.

Descubrieron un mensaje oculto de Tini Stoessel a Sebastián Yatra en su último tema

Los fans de Tini Stoessel encontraron en su nuevo tema “El Último beso”, que canta junto a Tiago PZK, muchas referencia que bien podrían ser palitos para su ex, Sebastián Yatra. Si bien la cantante está en pareja con Rodrigo de Paul, parece que aprovechó el tema para devolverle algunas indirectas.

Según un compilado que armó un fan en las redes, la cantante había usado algunos fragmentos de las canciones del colombiano para contestarle.

Tini Stoessel y Tiago PZK compartieron el adelanto de “El Último Beso”

Desde TikTok un usuario unió todas las pruebas: “Y ahora que no estás tú escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. ‘Toy convirtiendo en money el tiempo que perdí”, dice una de las estrofas del último tema de Tini.

Pero, parece respuesta a “Oye”, el tema de Yatra. En otra, el colombiano dice: “para olvidarte quedé con alguien y fue peor. me comí a todo el mundo y ni así te olvidé”. Y, el tema de Tini refiere: “Y ya no duermes porque en otra me buscaste, pero no vas a encontrarme”.

“Me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde”, dice con los tapones de punta el tema de Tini que responde, al aparecer, una parte de uno de los de Yatra que admite su estado: “Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde”.