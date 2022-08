Río Negro: denuncian que un “vampiro blanco” busca a mujeres lactantes para beber su leche

Un insólito caso sacude a un pequeño municipio de Río Negro. Varias mujeres denunciaron que un “vampiro blanco” usa un perfil falso en Facebook para contactarse con personas lactantes para comprar leche materna con un supuesto fin laboral.

Según informó el diario Río Negro, el misterioso hecho tuvo lugar en Ingeniero Huergo y se trata de un caso “inédito” en la región. De acuerdo al relato de los denunciantes, este hombre de unos 40 años ofrece 10 mil pesos por semana a cambio de leche.

Los detalles son cada vez más perturbadores ya que algunos testimonios afirmaron que el sujeto ha pedido extraer la leche él mismo del pecho de la mujer, con el pretexto de que no se “contamine” o pierda sus beneficios.

“Una de las que asistió al lugar donde él la citó, tuvo que escapar ya que intentó meterla en una camioneta”, alertaron desde la Campaña por la Emergencia en Violencia de Roca.

El hombre habría justificado el consumo de leche materna como parte un supuesto tratamiento de salud por una enfermedad que padece. “Hola estoy buscando donante de leche materna se paga 3200 y sería tres veces por semana 9.600 pesos”, se lee en varias publicaciones de Facebook a las que accedió el medio local.

“A mí me escribió porque tenía una enfermedad y la leche materna era su tratamiento, pero tenía que ser directa del pecho porque si no perdía sus nutrientes”, comentó una joven que se vinculó por redes con el sujeto denunciado.

“Vi la publicación en el Facebook y pagaba 3.200. Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera y me dijo que fuera que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto”, contó otra testigo que prefirió reservar su identidad.

“Cuando llegué al lugar el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, yo no sabía con qué me iba a encontrar. Estaba la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados”, relató.

“Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con leche materna”, reveló. En su caso, solo le hicieron extraerse ella misma, le pagaron y se fue. “Después me enteré que él usaba a las chicas o quería tomar del mismo pecho. A mi creo que fue porque estaba con mi marido, pero a mí eso no me pasó”, contó. No obstante, fuentes judiciales y autoridades informaron que hasta el momento no se han registrado denuncias al respecto.

Lactofilia y “vampiros blancos”

La lactofilia es un tipo de fantasía sexual relacionada con la leche materna. Se le llama “vampiros blancos” a las personas que llevan adelante esta práctica que muchas veces implica un abuso. En ese caso, la persona busca mediante excusas tomar leche directamente de los pechos de la mujer lactante como una forma de excitarse sexualmente.

Suelen tener perfiles falsos en las redes sociales y en algunos casos llegan e integran grupos de lactancia, con el fin de obtener fotos, videos o relatos de su interés, informó Clarín.