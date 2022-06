Ricardo Montaner recordó a Gerardo Rozín con un emotivo mensaje en el día de su cumpleaños

Durante este sábado Ricardo Montaner no quiso dejar de recordar que Gerardo Rozín hubiera cumplido 52 años. El productor y conductor de “La Peña de Morfi” falleció el pasado 11 de marzo luego de luchar contra un cáncer cerebral.

“Te extraño amigo...Celebro tu vida con los mejores recuerdos...De regalo nos quedó nuestra última entrevista que atesoro y comparto con todos los que te conocieron y los que no tuvieron esa dicha. En casa te extrañamos todos”.” escribió el coach de “La Voz Argentina” en un posteo que subió a su cuenta de Instagram.

Ricardo Montaner subió un posteo recordando a Gerardo Rozín

Junto al sentido mensaje, publicó tres fotos: en la primera se los ve a ambos disfrutando de un día al aire libre recostados en unas reposeras y, en las dos siguientes, se los ve compartiendo su última charla televisada.

Hace un tiempo el cantante argentino-venezolano, realizó un mini recital al cual currió un grupo muy selecto de invitados, donde presentó su nuevo disco:”Tango” y donde aprovechó para mencionar a su amigo Gerardo: “Él fue el primero en decirme que ya era el momento de hacer el álbum de tango y yo no le hacía caso. Hacía 18 años que me lo venía diciendo, desde que nos hicimos amigos en Canal 9, dónde él tenía un programa que se llamaba La pregunta animal”, señaló Ricardo.

El mensaje de Ricardo Montaner tras la muerte de Gerardo Rozín

También reveló que, el año pasado que había estado radicado en la Argentina para hacer el reality de talentos que conduce Marley, Rozín había sido uno de los cómplices para que grabara el disco: “Gracias a ellos hicimos este repertorio. Y debo reconocer que mi corazón late diferente pensando que nuestro querido Gerardo no está físicamente con nosotros. Pero me reconforta saber que hubo una pregunta que yo le hice en una entrevista, la última que hizo él y me la hizo a mí. Tuve ese honor. Yo le pregunté algo parecido a si creía en Dios. Y me dijo: ‘Cuando estoy cerca de ti’”.

El recuerdo de su pareja Eugenia Quibel

“Vivimos un año muy difícil, en el que claramente a él le tocó la peor parte”, expresó Quibel a Teleshow. A tres meses de la partida de su pareja, lo primero que compartió es su admiración por Gerardo. “Consciente de todo, trabajó todo lo que pudo, con la misma garra de siempre, evitando que se conocieran detalles de lo que le estaba pasando, y así elijo mantenerlo yo”, afirmó conmovida.

Formaron una familia ensamblada con sus hijos: él era padre de Pedro, de 21 años -fruto su primer matrimonio con Mariana Basualdo- y de Elena, de 12, –fruto de su relación con Carmela Bárbaro-, mientras Eugenia es mamá de Emilia, de una pareja anterior.“Se fue muy rápido y de una manera muy injusta; y dejó un agujero del tamaño de un cráter en mi vida, en la de la gente que lo quiso y definitivamente en los medios”, resumió la locutora.

Gerardo Rozín y Eugenia Quibel

“Me pasa que lo extraño cada día más y cuando pienso en él lo encuentro en los momentos más divertidos porque buscaba todo el tiempo hacerme reír”, aseguró y agregó que atesora las cientos de fotos que lo muestran “haciendo comedia”. “Es una pena que no pueda sentir el desborde de amor que vino con su partida, pero la gente también se lo dijo mucho en vida, lo importante que era su compañía todos los domingos”, reflexionó.