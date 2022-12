Revelan las razones por las que Coti de Gran Hermano llora desconsoladamente todos los días

Gran Hermano se encuentra transitanto su llegada al segundo mes de encierro y algunos participantes comienzan a expresar su malestar y mostrar ciertas actitudes llamativas.

Una de ellas es Coti Romero, quien se mostró muy angustiada en las últimas horas, más que nada por todo lo que podía llegar a pensar su familia sobre su relación con el Conejo.

En la gala del miércoles, Santiago del Moro dio la introducción al clip sobre la concursante afirmando: “La que anda un poquito bajoneada estos días, es Coti, recién me lo dijo, estoy indispuesta y me siento más o menos”, afirmó el conductor, dando paso al video donde Coti habla con una compañera suya

El llanto de Coti de Gran Hermano

En el video compartido por Santiago del Moro se puede observar a Coti acostada en su cama y tapada hasta la cabeza. Romina se percató de esto y se acercó a donde estaba su compañera para intentar consolarla: “Ay Coti, ¿Porqué lloras? ¿Sabes porqué lloras?”, le consultó la ex diputada.

Ante la pregunta, la joven le respondió con un contundente: “Nooo”. Para subirle el ánimo, Romina le preguntó: “¿Puedo comer acá?”, le consultó y fiel a su estilo de compañerismo, Romina le contestó: “Si ahí te traigo. Dale deja de llorar”, le comentó.

Cuando terminó de comer nuevamente se acostó y Coti le comentó: “Llámalo al Cone”, luego entró Daniela y le preguntó porque estaba tan sensible y la correntina le contestó: “Entré ahí y le dije que se fue a comer y no me llamó él, yo quiero que me llame él”, comentó Coti a quien se la vio angustiada por el accionar de su pareja, que no le brindó el apoyo necesario.

Recordemos que Coti es tildada en redes sociales como una joven caprichosa y sus contantes subidas y bajadas de tono en su estado de ánimo han sido una constante a lo largo del programa.