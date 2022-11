Renunció porque no le dieron vacaciones y lo acusan de ser parte de la “generación de cristal”

La manera de trabajar ha sufrido grandes transformaciones en los últimos tiempos. Ya no es usual trabajar en un solo lugar “toda la vida”, crecen cada día los trabajadores independientes y la pandemia aceleró y aumentó la modalidad de trabajo “home office”, es decir, a distancia. Los empleados, además, no tienen tanto miedo de dejar un trabajo cuando no se sienten realizados o bien cuando no encuentran buenas condiciones laborales. Y esto es lo que le pasó a un usuario de Twitter.

Un joven influencer colombiano, Javier Vasquez, compartió a través de las redes sociales un tuit en el que contaba que decidió renunciar a su trabajo debido a que le negaron sus vacaciones, las cuales están dentro de los derechos fundamentales de los empleados, de acuerdo al artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo de la Constitución de Colombia.

El tuit donde el joven exponía su situación.

“Me negaron las vacaciones y renuncié”, escribió Vasquez (@salomonkeegan).

Inesperada respuesta de los usuarios

La publicación cuenta con casi 18 mil me gusta, y más de 600 personas dejaron sus comentarios en ella.

Sin embargo, algunos tuiteros salieron fuertemente al cruce del joven acusándolo de ser “débil”, y pertenecer a una “generación de cristal”, término utilizado para acusar a esta nueva generación no saber manejar las frustraciones y de sentirse ofendida por demasiados cosas “sin importancia”.

“Y después dicen que no hay trabajo y que no contratan a nadie. De verdad que son la generación de cristal”, criticó un usuario. “Por eso les dicen la generación frágil”, lanzó otro.

Además, algunos aseguraron que luego de la pandemia del Covid-19 no hay que desaprovechar las oportunidades laborales, debido a las crecientes dificultades económicas.

“¿Venimos de una pandemia y un decrecimiento económico, es tiempo para descansar?”, escribieron.

También hubo quienes apoyaron al joven y contraatacaron a lo habían criticado. “Y es que quien dijo que por tener trabajo no se pueden exigir las cosas legalmente establecidas?” sentenció una internauta.