Renunció a su trabajo porque le negaron vacaciones, lo contó en Twitter y abrió una grieta en las redes

Un joven colombiano le puso fin a su relación laboral porque le negaron las vacaciones. El muchacho, identificado como Javier Vásquez, decidió publicarlo en sus redes sociales y causó furor su posteo en Twitter.

Con su tuit generó gran revuelo entre los diferentes usuarios, algunos lo apoyaban y otros lo acusaban de ser parte de la famosa “generación de cristal”. Si bien no dio detalles del porqué no le dieron vacaciones, sí afirmó que no estaría dispuesto a permitirlo.

Su posteo en Twitter generó una fuerte controversia entre los diferentes usuarios que se hicieron presente. Aparecieron opiniones encontradas, a favor y en contra del polémico tuitero.

Diversos participantes de la red social del “pajarito”, se hicieron presente en la discusión, afirmando que “las vacaciones son un derecho”, aplaudiendo la decisión que tomó el colombiano.

Por el otro lado, las principales críticas, se referían a recordarle el contexto actual de pandemia en la que estamos, donde hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, rechazando la actitud del joven twitero.

Haciendo caso omiso a todas las críticas, se subió a un avión para disfrutar de la playa mientras una gran cantidad de usuarios en Twitter lo criticaban por su decisión de renunciar a su trabajo. Pasándola bien en su estadía en la playa, compartió un video desde el lugar paradisíaco donde paró, luego de finalizar su relación laboral.

Lo cierto es que Vásquez, ha tomado con liviandad, tanto la renuncia a su trabajo como a los comentarios que le llegan, también lo viralizado que se hizo el caso. El tuit del muchacho colombiano, acusó un total de más de 17 mil corazones y 600 comentarios.