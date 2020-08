Rehabilitaron a un perro que usaban para peleas clandestinas

Veterinarios y voluntarios de centros de rescate buscan a animales que son maltratados con el fin de darles una segunda oportunidad.

El dodo es un sitio dedicado a publicar videos de centros de rescate de animales. En este caso un particular y emocionante video de la organización Streetdog (perros callejeros) que resume la historia de un can que era usado para pelear, pero cuando ya no les fue de utilidad a sus dueños lo tiraron bajo un puente.

Cuando hallaron a Liam tenía lesiones en su ojo izquierdo, lastimaduras en todo su cuerpo y temía al contacto humano. En cuanto descubren que había sido parte de peleas clandestinas, que llenaron de dinero que otros, pero que cuando no les sirvió más lo tiraron a un basurero los rescatistas no pensaron en otra cosa más que en “sacarle una sonrisa” y darle todo el amor que le faltó.

Fue un trabajo duro que tomó unas cuantas semanas, debieron hidratarlo y darle un correcto tratamiento médico. Al mismo tiempo trabajaron en su confianza, que había perdido en los seres humanos.

Una de sus patas estaba rota por lo que hasta que lograron recuperarla, pudo volver a caminar en el predio del lugar. Le dieron un osito de peluche para que fuera su nuevo compañero hasta que pudiera confiar en sus nuevos cuidadores. Una vez que conoció a su cachorrito naranja de juguete no se despegó más de él y tomó largos baños de sol en el patio en su compañía.

Captura de video

¡Hasta que un día estuvo listo para ser adoptado! La familia Owen en cuanto vio sus videos y entendió por todo lo que pasó lo quisieron en su clan de inmediato y lo llamó Liam. Ellos ya tenían una perrita, Dalia, que también había sido rescatada de la calle así que sabían muy bien que sería un trabajo difícil que él se adaptara a una vida de amor luego de tanto maltrato.

De pronto Liam se volvió un consentido, que recibe regalos y hasta un pastel de cumpleaños. Es el claro ejemplo, de que más se consigue con miel que con hiel. Liam ahora tiene una familia, pero ellos tienen un gran propósito que es ayudarle a sanar sus heridas.

¡Se volvió un consentido! Captura de video

Mira el video completo del proceso por el que pasó Liam.