Recicla los repasadores viejos y crea un objeto hermoso para tu día a día

Prepará los materiales y el espacio: Antes de empezar, asegurate de tener todo a mano y un lugar limpio donde trabajar. Lo primero que vas a hacer es limpiar bien el repasador. Si es de tela de rejilla, mejor. Eso le da un toque rústico ideal para el proyecto. Luego, fijate que no tenga suciedad ni manchas.

Recorta y limpia: Si el repasador tiene alguna esquina dañada, recortá las partes que ya no sirven. De esta forma, vas a tener una pieza más prolija para trabajar. Después, limpiá el recipiente que vas a usar como base (puede ser una lata, un pote o cualquier otro material que tengas en casa).

Pegá el repasador al recipiente: Ahora viene lo divertido: usá silicona líquida para pegar el repasador alrededor del recipiente. No te olvides de pegar bien las uniones para que quede firme y no se desarme. Lo ideal es hacerlo por partes, de a pocos, y asegurate de que no queden burbujas ni dobleces. El sobrante de repasador podés usarlo para decorar los bordes y darle un toque extra.