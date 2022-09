Reapareció el presunto hijo no reconocido de Shakira y reclamó una compensación económica a sus ‘progenitores’

La cantante colombiana Shakira atraviesa un turbulento año marcado por escándalos personales que trascendieron a la esfera pública, principalmente la mediática separación de Gerard Piqué enmarcada por engaños y seguimientos de espías.

Pero lejos de que encontrar algo de calma, la celebridad sigue sumando dolores de cabeza que no pueden darle paz.

Shakira siempre ha demostrado que su familia es lo primordial para ella, incluso en medio de su separación se dice que planea una batalla legal para poder tener la custodia de Milán y Sasha, pero recientemente, fue acusada de supuestamente haber abandonado a un hijo que tuvo antes de su relación con el jugador del Barcelona.

Fue el actor colombiano Santiago Alarcón quien se encargó de hacer público el caso, ya que lleva años recibiendo mensajes de este hombre a quien por petición de sus abogados llamó “el muchacho”.

De acuerdo con el actor, “el muchacho” ha intentado contactarlo desde hace varios años y le insiste en que él es su padre biológico y que tanto él como Shakira lo dieron en adopción en 1992.

Pedro, el supuesto hijo de Shakira

Pedro, el supuesto hijo de Shakira, volvió al centro de la escena pública luego de dar una entrevista en la que contó detalles del vícnulo que mantiene con la colombiana y del reclamo económico que realizará por los años de tratamiento clínico que tuvo que afrontar.

“Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, aseguró el presunto hijo a Canal 1 de Colombia.

Si bien aseguró que no tiene traumas por “haber sido abandonado”, detalló que se acercó a Alarcón para solicitarle dinero para un tratamiento médico que necesita hacer –del que no dio más detalles-. Por último, denunció que el actor lo tiene amenazado de muerte: “Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”.

Un joven asegura que es hijo de la cantante y del actor colombiano Santiago Alarcón.

La denuncia de acoso de Alarcón

El actor Santiago Alarcón reveló hace pocos días que era víctima de acoso por parte de un joven que aseguraba ser fruto de una relación entre el artista y Shakira. Contó que lo había contactado por Instagram para ‘confesarle’ la historia sobre sus padres (ambos artistas), quienes lo habrían entregado en adopción en el año 92.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, aseguró el actor en las redes.

“Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, relató.

Alarcón detalló que no le dio la importancia necesaria al inicio, pero que el sujeto se presentó en el teatro donde trabajaba y llegó a hablar cara a cara. Esto provocó que el artista temiera por su vida y por la de su familia: “Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares”, explicó.