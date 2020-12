Raras y divertidas situaciones ocurridas en el transporte público

Las redes sociales no solo conectan a las personas entre sí, también las usamos para seguir páginas de cosas que nos resultan interesantes o divertidas. En “Instagram” existe una llamada “Humans of the Trolleybus” (Humanos del autobús), en donde publican fotos graciosas de gente que se comporta de forma extraña dentro del transporte público.

Cada quien duerme como quiere. gentileza

No hay nada de malo en salir de noche a celebrar, pero parece que este hombre ha ido demasiado lejos. A la mañana siguiente, se sintió tan mal que no pudo controlar su sueño y cayó en la puerta del autobús sobre los escalones. El resto de los pasajeros tuvieron que despertarlo para bajar o caminar sobre él para descender en su parada.

Es look es muy importante para salir de casa todos los días gentileza

Levantarse a la mañana y elegir qué nos vamos a poner puede ser algo molesto para algunos, mientras que los amantes de la moda lo disfrutan mucho. Quizá establecer un día de la semana para cada color sea una buena idea para no tener que tomar demasiadas decisiones, aunque lo mejor es combinarlos con una prenda neutra como algo negro o de jean.

No es lo que hizo esta mujer que decidió que se vestiría toda del mismo color, de amarillo, lo cual incluyó hasta su bolso. Obviamente, quien la vio así no pudo evitar fotografiarla.

Una mascota muy particular gentileza

Algunas personas son amantes de los perros; otras, de los gatos; y unos pocos eligen tener una mascota poco convencional, como un loro, una tarántula o una serpiente. A su vez, algunos tienen animales que son difíciles de clasificar.

A primera vista, este pequeño individuo parece un perro, pero luego, cuando se vuelve a mirar, no es fácil estar seguro de qué especie es. Sin embargo, una cosa sí es segura: ¡Le queda muy bien esa camisa retro!.

La apariencia por sí sola no es nada gentileza

Una de las primeras lecciones que nos enseñan a una edad temprana es a nunca juzgar un libro por su portada. La apariencia física por sí sola no significa nada. Lo que importa es qué hay debajo. Sin embargo, esta señora es innegablemente alguien que da mensajes contradictorios.

Al principio, parece una dulce anciana, alguien con quien compartir una taza de té y una rebanada de pastel, pero tiene los brazos llenos de tatuajes, por lo que parece alguien con quien no hay que meterse.

Llevar al perro en el autobús es perfectamente normal gentileza

Quienes viajan en este autobús fueron testigos de algo muy extraño. Se trata de otro aspirante a pirata, pero, esta vez, en lugar de llevar un loro o una paloma, transporta a un gato en su hombro. En algunos países, llevar al perro en el autobús es perfectamente normal e incluso tener al gato sentado en el regazo es bastante estándar.

Sin embargo, si el felino está posado sobre un hombro durante todo el viaje, entonces todos los presentes estarán mirando la situación con cara de confundidos.

Una mascota con un look cálido y acogedor gentileza

Aquí hay otra mascota que se ve muy cálida y acogedora sentada en el regazo de su dueña. De hecho, están mucho más abrigados que cualquiera de los otros pasajeros a su alrededor. El propietario ha decidido vestir a su perro con ropa humana para asegurarse de que no tenga frío ¡Miren los calcetines y los guantes!