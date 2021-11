Quiso vengarse de su novio porque le fue infiel, pero destruyó el auto equivocado

Una persona decidió vengarse de su novio, porque le había sido infiel y para ello decidió destrozarle el auto y dejarle pintadas en los laterales con un contundente mensaje: “Mike es un infiel”. Pero el problema fue que se equivocó de coche y la dueña del rodado damnificado fue quien viralizó la historia.

El vehículo pertenece a Nedra Brantley, una mujer que había estacionado su Mitsubishi Outlander Sport rojo, el domingo por la mañana, en el noreste de Washington, D.C. Pero al regresar se encontró con que se habían destrozado.

“Grité. Me sorprende que nadie en el vecindario no me escuchara, porque grité tan, tan fuerte... no esperaba que esto sucediera”, contó Brantley a la NBC4 de Washington.

Además de las pintadas en los costados y algunos daños en los cristales con diferentes acusaciones hacia Mike, también le rompió las ópticas, el parabrisas y el vidrio trasero, así como los retrovisores y golpes en otras zonas, como el capó.

La dueña, que rápidamente ratificó la denuncia, contó además que ella nunca ha salido con alguien llamado Mike. Porque fue consultada respecto si ese podría ser el problema. Además aseguró que ni siquiera conoce a alguien llamado así.

El caso despertó curiosidad en internet, donde rápidamente se viralizó la historia de la rabia contra ese tal Mike y se tejieron decenas de hipótesis de cómo la autora o autor del ataque pudo confundir el coche de Nedra Brantley con el de la supuesta pareja infiel.