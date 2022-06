Quiso sorprender a su novio y le regaló pasajes para ir al Mundial de Qatar: “Soy la que impulsa este viaje”

Siempre se puede soñar en grande y más si se trata del Mundial y de la Selección. Como la pareja de Aixa y Lucas quienes venían hablando del tema y finalmente ella se animó para darle la mejor sorpresa a su novio.

Lucas le había pedido la merienda a Aixa, pero ella tenía eso y algo más para llevarle a la cama. Preparó la bandeja con un café, una porción de torta y abajo puso el mejor regalo: unos pasajes para ir a Doha, al Mundial de Qatar 2022. En diálogo con Los Andes, Aixa contó que si bien lo venían hablando “él obviamente nunca pensó que iba a poner primera y no le iba a avisar”.

Aixa contó que “todo surgió porque nosotros teníamos la idea de ir. Yo me fui al mundial de Rusia 2018 y la verdad cuando me puse de novia le dije que era algo que quería vivirlo con él y la idea quedó”.

Lucas y Aixa habían estado viendo vuelos que según ella “dentro de todo, eran baratos para ir allá”. Sin embargo, un poco tuvo que convencerlo a Lucas ya que asegura que “yo por mí no tenía drama, pero Lucas es medio indeciso porque nunca viajó a un Mundial y lo veía medio imposible para él”. Pero la fortuna no los acompañó esa vez: “Cuando nos decidimos y lo terminé de convencer ya no estaban más esos vuelos y se nos iba el presupuesto y ahí se pinchó un poco la ilusión”.

Pero luego volvió a salir el sol “un día los volví a encontrar, hace poquito, y los saqué y no le dije nada, igual de todas formas sabía que podíamos después costear el viaje allá asique por eso los saqué, no es que fui una mandada”, asegura Aixa. Y agrega que puede ser por eso “que tampoco él se sorprende del todo, porque es algo que veníamos hablando pero bueno él obviamente nunca pensó que iba a poner primera y no le iba a avisar”.

Aixa cree que el no reacciona tanto porque es algo que habían estado hablando, sin embargo, asegura que él todavía no puede creerlo “todavía no lo puede creer, porque para él era super imposible, más que ya había visto que habíamos perdido los pasajes al valor que los habíamos encontrado inicialmente, entonces él se los sacó de la cabeza”, comentó ella.

Son novios hace dos años y medios.

Ella saco los pasajes el jueves pasado, pero como no se veían por los trabajos no le había dicho y se lo “venía guardando”. Y el momento llegó “El sábado dije ya está, se lo tengo que decir, y justo el estaba mirando una serie y me pidió la merienda y dije bueno listo”.

Así fue que lo grabó para dejar registrada la reacción de su novio ante semejante sorpresa. En el video ella explica “mi novio me acaba de pedir la merienda, y lo que no sabe es que le compré los pasajes para irnos al mundial” y agrega “es algo que veníamos hablando, pero creo que no se lo va a esperar ni ahí y que se lo regale yo, menos todavía”.

El video quedó genial y se viralizó rápidamente en la cuenta de TikTok aunque ella asegura que “lo filmé ahí crudo desde TikTok en el momento y como salió”. Asimismo el video tuvo tanto alcance que “la idea ahora es cubrir desde allá el Mundial, desde nuestro lado mostrarle a la gente el día a día, desde acá antes de irnos todo lo relacionado al mundial .

Ahora a planear el viaje y cómo sigue esta historia “Somos privilegiados, así que poder mostrarle a la gente por una red social y que se sientan más cerca estando allá, vamos a hacer lo posible para que así sea. Ese el plan ahora de acá a diciembre”.

Para finalizar Aixa respondió a la pregunta de quién tenía más ganas de ir al mundial a lo que ella no dudó “Ganas de ir teníamos los dos pero quizás fui yo la que más impulsó para que el viaje siguiera adelante”.