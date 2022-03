Quién es Santiago, el cocinero codiciado de “El hotel de los famosos”

El reality “El hotel de los famosos” llegó a la pantalla chica para darle una patada al tablero del rating de la televisión argentina. Todos están atentos a lo que pasa con las figuras que viven encerrados en un hotel y compiten para ver quiénes son staff y quiénes, huéspedes.

Además de competir por el premio de 10 millones de pesos, muchos compiten por conquistar a Santiago Albornoz del Azar, uno de los cocineros del team liderado por Chris Petersen, el chef a cargo del banquete del hotel.

Santiago, el cocinero codiciado de El Hotel de los Famosos

Melody Luz ya reveló en varias oportunidades que siente atracción por el joven que día a día les enseña a los famosos a preparar algunos de los platos. Pero no es ella sola la que se deslumbró con el cocinero, Majo Martino también y hasta discutieron el asunto frente a sus compañeros.

Santiago, el cocinero codiciado de El Hotel de los Famosos

“Vamos a ver con quién se queda”, lanzó la bailarina mientras que la periodista le retrucó: “Vamos a ver qué funciona si la sutileza o ir al grano”. Y Santiago, ¿le tira onda a alguna?

Santiago, el cocinero codiciado de El Hotel de los Famosos

Quién es Santiago, el chef mediático de “El hotel de los famosos”

Seguramente muchos televidentes reconozcan el rostro de Santiago o al menos le suene conocido. Y sí, es que el joven cocinero saltó a los medios tras su participación en “El gran premio de la cocina” donde se consagró bicampeón.

Santiago, el cocinero codiciado de El Hotel de los Famosos

El amante de la gastronomía también ha aparecido en otros ciclos televisivos como “Es por ahí” y en “Masterchef Celebrity” como ayudante de los finalistas Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau.

Santiago, el cocinero codiciado de El Hotel de los Famosos

En la competencia conducida por Carina Zampini y que tenía a Petersen como jurado, Santiago reveló parte de su historia y de su presente, el cual es muy feliz junto a sus dos hijos.

Santiago, el cocinero codiciado de El Hotel de los Famosos

“Aprendí a ser quién yo soy en la vida porque me pegué contra millones de paredes desde muy joven. Me crié con una madre que trabajaba muchísimo para bancarme a mí, pero fue una madre sola porque mi viejo se fue cuando yo era muy chico. El no tener una figura paterna y todas las falencias que me faltaron se las agradezco porque yo aprendí a ser padre por como me hubiera gustado que fuese conmigo”.

Santiago, el cocinero codiciado de El Hotel de los Famosos

A los 20 años se convirtió en papá de “el colorado”, como le dice a su primogénito, “estaba transitando una adolescencia bastante complicada. Había caído en cosas en las que no tenía que caer y cuando comprendí que iba a ser papá decidí cambiar. Mi hijo me ayudó a salir de esa zona oscura. No iba a permitir que él no tuviera a su padre”.

“Yo quiero ser para ellos el padre que no tuve. A veces me preguntó por qué papá hizo esas cosas y no estuvo en tantos momentos. Yo lo amo, lo amo con todas mis fuerzas a pesar de todo, pero lo hubiera necesitado tanto...”, explicó súper emocionado en la competencia de El Trece.